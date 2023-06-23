«Дыхание»: мы живые

Ранняя весна 2020 г., самое начало эпидемии COVID-19. Бывший хирург, а теперь бизнесмен Виктор Лихачев (Антон Батырев – Андрей из «Выжить после») узнает, что его пожилая мама (Галина Сазонова, известная по сериалам «Молодежка» и «Училки в законе») госпитализирована, и спешит к ней, чтобы перевезти ее из простой больницы в какую-нибудь хорошую. Такую, где и должны лежать матери богатых и заботливых сыновей.