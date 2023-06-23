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«Дыхание»: мы живые

В прокат вышел фильм о самоотверженной работе врачей во время пандемии коронавируса
Роман Черкасов , критик

В прокат вышел фильм о самоотверженной работе врачей во время пандемии коронавируса. Снимая оптимистичное кино про то, что наше спасение в наших руках, режиссер Роман Каримов, словно невзначай, допускает не столь оптимистичную оговорку: разумеется, при условии, что у нас много денег

Ранняя весна 2020 г., самое начало эпидемии COVID-19. Бывший хирург, а теперь бизнесмен Виктор Лихачев (Антон Батырев – Андрей из «Выжить после») узнает, что его пожилая мама (Галина Сазонова, известная по сериалам «Молодежка» и «Училки в законе») госпитализирована, и спешит к ней, чтобы перевезти ее из простой больницы в какую-нибудь хорошую. Такую, где и должны лежать матери богатых и заботливых сыновей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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