«Дыхание»: мы живые

«Дыхание»: мы живыеВ прокат вышел фильм о самоотверженной работе врачей во время пандемии коронавируса
В прокат вышел фильм о самоотверженной работе врачей во время пандемии коронавируса. Снимая оптимистичное кино про то, что наше спасение в наших руках, режиссер Роман Каримов, словно невзначай, допускает не столь оптимистичную оговорку: разумеется, при условии, что у нас много денег
Ранняя весна 2020 г., самое начало эпидемии COVID-19. Бывший хирург, а теперь бизнесмен Виктор Лихачев (Антон Батырев – Андрей из «Выжить после») узнает, что его пожилая мама (Галина Сазонова, известная по сериалам «Молодежка» и «Училки в законе») госпитализирована, и спешит к ней, чтобы перевезти ее из простой больницы в какую-нибудь хорошую. Такую, где и должны лежать матери богатых и заботливых сыновей.
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