«Библиотекарь»: о вреде чтения

С паршивого отца хотя бы квартира в наследство. Получив телеграмму о смерти блудного папы, Леша (Никита Ефремов из «Нулевого пациента» и «Тетриса») не особенно горюет, хватает вещи и едет в городок Широнино за нежданным богатством. Его план – поскорее оформить жилплощадь и продать первому встречному. Естественно, за «у. е.» – кому в 1999-м нужен «деревянный» рубль.