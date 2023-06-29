«Библиотекарь»: о вреде чтения

«Библиотекарь»: о вреде чтенияНа more.tv и Wink выходит сериал «Библиотекарь» по бестселлеру Михаила Елизарова
С паршивого отца хотя бы квартира в наследство. Получив телеграмму о смерти блудного папы, Леша (Никита Ефремов из «Нулевого пациента» и «Тетриса») не особенно горюет, хватает вещи и едет в городок Широнино за нежданным богатством. Его план – поскорее оформить жилплощадь и продать первому встречному. Естественно, за «у. е.» – кому в 1999-м нужен «деревянный» рубль.
Плохая новость – квартирка оказалась так себе. Без евроремонта. Хорошая новость – сразу нашелся покупатель, предложивший цену почти в два раза больше, чем в самых смелых Лешиных мечтах. Правда, парень попался какой-то странный – по-хозяйски начал шарить по антресолям, выудил какую-то унылую советскую книжку и начал настойчиво клянчить. Да пусть берет – думает Леша. Лишь бы квартиру купил.