Газета
Мнения / Стиль жизни / Медиа / Культура Эксклюзивно по подписке

«Библиотекарь»: о вреде чтения

На more.tv и Wink выходит сериал «Библиотекарь» по бестселлеру Михаила Елизарова
Николай Корнацкий , критик

С паршивого отца хотя бы квартира в наследство. Получив телеграмму о смерти блудного папы, Леша (Никита Ефремов из «Нулевого пациента» и «Тетриса») не особенно горюет, хватает вещи и едет в городок Широнино за нежданным богатством. Его план – поскорее оформить жилплощадь и продать первому встречному. Естественно, за «у. е.» – кому в 1999-м нужен «деревянный» рубль.

Плохая новость – квартирка оказалась так себе. Без евроремонта. Хорошая новость – сразу нашелся покупатель, предложивший цену почти в два раза больше, чем в самых смелых Лешиных мечтах. Правда, парень попался какой-то странный – по-хозяйски начал шарить по антресолям, выудил какую-то унылую советскую книжку и начал настойчиво клянчить. Да пусть берет – думает Леша. Лишь бы квартиру купил.

Вы видите 18% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных