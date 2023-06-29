«Тахир и Зухра»: свет во тьме светит

«Тахир и Зухра»: свет во тьме светитВ МХТ им. Чехова представили новое прочтение старинной узбекской сказки о трагической любви
Спектакль Елизаветы Бондарь (режиссер музыкального и драматического театра; сотрудничала с «Геликон-оперой», Красноярским театром оперы и балета и др.) появился в репертуаре благодаря экспериментальному проекту МХТ им. Чехова «Артхаб». Это театральная лаборатория, цель которой – поиск новых имен в драматургии и режиссуре. Осенью 2022 г. прошли показы эскизов к будущим постановкам. Зрители и эксперты проголосовали за наиболее интересные работы. Среди них оказались «Тахир и Зухра».
Пьеса Зухры Яниковой (поэт, писательница, драматург; автор пьес «Опыты с шифром Виженера», «Мукти» и др.) «Тахир и Зухра» в 2021 г. вошла в шорт-лист фестиваля молодой драматургии «Любимовка». В апреле этого года по ней также представил премьеру московский театр «Шалом».