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«Тахир и Зухра»: свет во тьме светит

В МХТ им. Чехова представили новое прочтение старинной узбекской сказки о трагической любви
Ксения Стольная , критик

Спектакль Елизаветы Бондарь (режиссер музыкального и драматического театра; сотрудничала с «Геликон-оперой», Красноярским театром оперы и балета и др.) появился в репертуаре благодаря экспериментальному проекту МХТ им. Чехова «Артхаб». Это театральная лаборатория, цель которой – поиск новых имен в драматургии и режиссуре. Осенью 2022 г. прошли показы эскизов к будущим постановкам. Зрители и эксперты проголосовали за наиболее интересные работы. Среди них оказались «Тахир и Зухра».

Пьеса Зухры Яниковой (поэт, писательница, драматург; автор пьес «Опыты с шифром Виженера», «Мукти» и др.) «Тахир и Зухра» в 2021 г. вошла в шорт-лист фестиваля молодой драматургии «Любимовка». В апреле этого года по ней также представил премьеру московский театр «Шалом».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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