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Полная монополия государства на насилие недостижима

Человек с мандатом на насилие забывает о том, что есть закон
Михаил Захаров , политолог

Макс Вебер, один из отцов современной социологии и политологии, в своем классическом тексте «Политика как призвание и профессия» (1919 г.) писал: «Всякое государство основано на насилии», – говорил Троцкий в Брест-Литовске. И это действительно так. Только если бы существовали социальные образования, которым было бы неизвестно насилие как средство, тогда отпало бы понятие «государства», тогда наступило бы то, что в особом смысле слова можно было бы назвать «анархией». Конечно, насилие отнюдь не является нормальным или единственным средством государства – об этом нет и речи, – но оно, пожалуй, специфическое для него средство...»

Эта формула со временем преобразовалась в краткое определение «государство должно быть монополистом в сфере осуществления легального насилия». Формула, которую столь часто повторяли на прошлых выходных. Понятно почему – российское государство, как признал и президент, делегировало одной частной компании право воевать за него (и многие, многие миллиарды рублей), а компания в ответ устроила вооруженный мятеж. Вебер ведь говорил, как надо сделать, – почему российские власти его не послушали?

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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