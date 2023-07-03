Полная монополия государства на насилие недостижима

Макс Вебер, один из отцов современной социологии и политологии, в своем классическом тексте «Политика как призвание и профессия» (1919 г.) писал: «Всякое государство основано на насилии», – говорил Троцкий в Брест-Литовске. И это действительно так. Только если бы существовали социальные образования, которым было бы неизвестно насилие как средство, тогда отпало бы понятие «государства», тогда наступило бы то, что в особом смысле слова можно было бы назвать «анархией». Конечно, насилие отнюдь не является нормальным или единственным средством государства – об этом нет и речи, – но оно, пожалуй, специфическое для него средство...»