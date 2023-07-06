«Каждый сам за себя, а Бог против всех»: марш энтузиаста

Среди больших режиссеров полно эксцентриков и оригиналов, но Вернер Херцог единственный в своем роде. Накануне девятого десятка он все так же бодр, свеж, активен. И даже книгу мемуаров обрывает на середине предложения, очевидно полагая, что подведение итогов – дело преждевременное. Лауреат Каннов, Венеции, Берлина и других всевозможных кинонаград, Херцог продолжает активно снимать и сегодня, а также снимается сам – играет колоритных злодеев в большом голливудском кино. Недавно его можно было увидеть в боевике с Томом Крузом «Джек Ричер» и в сериале по вселенной «Звездных войн» – «Мандалорец». Кто смотрит мультфильмы в оригинале, наверняка слышал узнаваемый голос Херцога с сильным немецким акцентом – в «Пингвинах Мадагаскара», «Симпсонах» и «Рике и Морти».