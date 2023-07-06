«Каждый сам за себя, а Бог против всех»: марш энтузиаста

«Каждый сам за себя, а Бог против всех»: марш энтузиастаВ своих мемуарах режиссер Вернер Херцог доказывает, почему скука и уныние – это для слабаков
Среди больших режиссеров полно эксцентриков и оригиналов, но Вернер Херцог единственный в своем роде. Накануне девятого десятка он все так же бодр, свеж, активен. И даже книгу мемуаров обрывает на середине предложения, очевидно полагая, что подведение итогов – дело преждевременное. Лауреат Каннов, Венеции, Берлина и других всевозможных кинонаград, Херцог продолжает активно снимать и сегодня, а также снимается сам – играет колоритных злодеев в большом голливудском кино. Недавно его можно было увидеть в боевике с Томом Крузом «Джек Ричер» и в сериале по вселенной «Звездных войн» – «Мандалорец». Кто смотрит мультфильмы в оригинале, наверняка слышал узнаваемый голос Херцога с сильным немецким акцентом – в «Пингвинах Мадагаскара», «Симпсонах» и «Рике и Морти».
Конечно, с годами Херцог стал несколько спокойнее – по крайней мере, все реже поставляет прессе дикие заголовки. Лет 40–50 назад все было иначе. Например, однажды он поспорил со своим другом, великим документалистом Эрролом Моррисом, который годами работал над своим дебютным фильмом «Врата Рая» (1978), что, если тот его все-таки закончит, Херцог пообедает ботинком. Моррис снял, и Херцог пообедал. Процесс был задокументирован в короткометражке «Вернер Херцог ест свою туфлю» (1980).