За фасадом североатлантического единства

Проведение ежегодных саммитов НАТО – относительно новая традиция Североатлантического альянса. На протяжении всего периода холодной войны встречи на высшем уровне проходили относительно редко и лишь в случаях крайней необходимости. Только за последнее десятилетие сложилась практика регулярных ежегодных саммитов со своими стандартными правилами, протоколами и ритуалами. С многолюдными делегациями стран-участниц и с высокопоставленными гостями из стран-партнеров. С предваряющей саммиты медийной шумихой и с целым шлейфом сопутствующих мероприятий, проводящихся уполномоченными аналитическими центрами и статусными общественными организациями.