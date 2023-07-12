За фасадом североатлантического единства

За фасадом североатлантического единстваСаммит НАТО не решил ни одной из фундаментальных проблем блока
Проведение ежегодных саммитов НАТО – относительно новая традиция Североатлантического альянса. На протяжении всего периода холодной войны встречи на высшем уровне проходили относительно редко и лишь в случаях крайней необходимости. Только за последнее десятилетие сложилась практика регулярных ежегодных саммитов со своими стандартными правилами, протоколами и ритуалами. С многолюдными делегациями стран-участниц и с высокопоставленными гостями из стран-партнеров. С предваряющей саммиты медийной шумихой и с целым шлейфом сопутствующих мероприятий, проводящихся уполномоченными аналитическими центрами и статусными общественными организациями.
При некотором усилии воображения последние саммиты НАТО можно вполне уподобить съездам Коммунистической партии Советского Союза периода «развитого социализма». Это явно не лучший формат для откровенного обсуждения острых вопросов и для сопряжения расходящихся интересов. На помпезных саммитах блока представляют парадные отчеты, инвентаризируют последние достижения, рапортуют о неизменном единстве членов альянса.