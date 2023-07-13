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«Сияние Тибета»: территория внутреннего света

Китайский художник Хань Юйчэнь представил в Русском музее свой взгляд на Тибет
Галина Столярова , критик

Символика названия выставки «Сияние Тибета» в Мраморном дворце Русского музея, на которой собрано около 40 работ, антропоцентрична. Полотна Хань Юйчэня в буквальном смысле вобрали в себя много солнечного света. Но есть в названии и выразительный подтекст: речь прежде всего о внутреннем сиянии, которое сквозит во взгляде героев картин.

Образ автономии получился неклассическим: для Хань Юйчэня он сложился в первую очередь из портретов его жителей – изрезанное морщинами и выжженное палящим солнцем лицо пастуха-кочевника, закутанные в яркие полосатые шарфы женщины, идущие сквозь снег, не горбясь под тяжестью своего немудреного скарба и не сгибаясь под силой ветра. С картин Хань Юйчэня на нас смотрят закаленные жизнью люди, крепко стоящие на земле и открытые всем стихиям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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