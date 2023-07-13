«Сияние Тибета»: территория внутреннего света

«Сияние Тибета»: территория внутреннего светаКитайский художник Хань Юйчэнь представил в Русском музее свой взгляд на Тибет
Символика названия выставки «Сияние Тибета» в Мраморном дворце Русского музея, на которой собрано около 40 работ, антропоцентрична. Полотна Хань Юйчэня в буквальном смысле вобрали в себя много солнечного света. Но есть в названии и выразительный подтекст: речь прежде всего о внутреннем сиянии, которое сквозит во взгляде героев картин.
Образ автономии получился неклассическим: для Хань Юйчэня он сложился в первую очередь из портретов его жителей – изрезанное морщинами и выжженное палящим солнцем лицо пастуха-кочевника, закутанные в яркие полосатые шарфы женщины, идущие сквозь снег, не горбясь под тяжестью своего немудреного скарба и не сгибаясь под силой ветра. С картин Хань Юйчэня на нас смотрят закаленные жизнью люди, крепко стоящие на земле и открытые всем стихиям.