Время для равновесия

Традиционным драйвером чистой прибыли банков являются чистые процентные доходы. С начала года этот показатель увеличивается опережающими темпами относительно динамики чистой прибыли, относящейся к акционерам. Например, у «Сбера» кредитный портфель вырос с начала года на 11,5%, а показатель выдачи розничных кредитов за месяц стал рекордным за всю историю компании. Отчасти благодарить за это надо ЦБ, который упорно не желает понижать ключевую ставку, усугубляя таким образом стагнацию реальных доходов населения. Отсюда же и минимальная за 30 лет доля оплаты труда во вновь созданной добавленной стоимости и, что особенно актуально, недополучение доходов бюджетами всех уровней.