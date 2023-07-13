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Время для равновесия

Налоговая система страны остро нуждается в балансировке
Никита Кричевский , доктор экономических наук, профессор

Положительная динамика доходности банковского сектора свидетельствует об устойчивости экономического фундамента страны. И в связи с этим отчетность крупнейших банков страны (опубликованная пусть и в усеченном виде) не может не радовать: итоги первого полугодия лидеров отечественного финансового сектора превзошла самые смелые ожидания (особенно на фоне убытков прошлого года). Но возникает вопрос: «Все ли мы в одной лодке?»

Традиционным драйвером чистой прибыли банков являются чистые процентные доходы. С начала года этот показатель увеличивается опережающими темпами относительно динамики чистой прибыли, относящейся к акционерам. Например, у «Сбера» кредитный портфель вырос с начала года на 11,5%, а показатель выдачи розничных кредитов за месяц стал рекордным за всю историю компании. Отчасти благодарить за это надо ЦБ, который упорно не желает понижать ключевую ставку, усугубляя таким образом стагнацию реальных доходов населения. Отсюда же и минимальная за 30 лет доля оплаты труда во вновь созданной добавленной стоимости и, что особенно актуально, недополучение доходов бюджетами всех уровней.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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