Право на жестокость

Пятьсот полицейских и армейская бригада в 5000 человек с бронетехникой и вертолетами окружают сальвадорский городок Нуэва-Консепсьон и зачищают его. Полсотни бандитов отправляются в мегатюрьму, построенную для таких, как они, – гангстеры проведут здесь от 30 до 50 лет. Все это месть президента Сальвадора Найиба Букеле за убийство бандитами лишь одного полицейского агента. «Они дорого заплатят за нашего героя», – заявил президент. Зачистка Нуэва-Консепсьона прошла в конце мая; до того аналогичные военно-полицейские операции избавили от преступников города Комасагуа и Сояпанго.