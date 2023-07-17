Газета
Мнения / Аналитика Эксклюзивно по подписке

Право на жестокость

Война с преступностью в Сальвадоре вызывает восторг и зависть по всей Америке к югу от США
Евгений Трифонов , политолог

Пятьсот полицейских и армейская бригада в 5000 человек с бронетехникой и вертолетами окружают сальвадорский городок Нуэва-Консепсьон и зачищают его. Полсотни бандитов отправляются в мегатюрьму, построенную для таких, как они, – гангстеры проведут здесь от 30 до 50 лет. Все это месть президента Сальвадора Найиба Букеле за убийство бандитами лишь одного полицейского агента. «Они дорого заплатят за нашего героя», – заявил президент. Зачистка Нуэва-Консепсьона прошла в конце мая; до того аналогичные военно-полицейские операции избавили от преступников города Комасагуа и Сояпанго.

С марта 2022 г. в Сальвадоре действует национальное чрезвычайное положение: права властей на жестокость в отношении преступников расширены до беспрецедентного уровня. На минувшей неделе режим ЧП был продлен как минимум до 14 августа. Букеле, пришедший к власти в 2019 г. с обещаниями уничтожить преступность, исполняет свою предвыборную программу.

Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных