Северная надбавка

В 2022 г. на всех территориях Арктической зоны России наблюдался значительный рост доходов населения – в диапазоне от +13,2% (Чукотский АО) до +21,9% (Мурманская обл.). Арктическая зона России – это девять регионов, 28% территории страны, где проживает 2,6 млн человек (больше половины населения мировой Арктики). Денежные доходы в этом регионе и до того были сравнительно высокими. Так, если в целом по РФ в 2022 г. среднедушевой доход составлял 44 937 руб./мес., то в Ямало-Ненецком АО этот показатель был равен 116 257 руб./мес. (максимальное значение для арктических территорий), в Ненецком АО – 103 915 руб./мес., на Чукотке – 113 096 руб./мес. Но темпы роста, показанные в 2022 г., рекордные для Арктики. Максимум, который был достигнут здесь в предыдущее десятилетие, – это 11,95% (Архангельская обл., 2014 г.) и 11,57% (Чукотский АО, 2021 г.).