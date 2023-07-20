«Жанна Дюбарри»: они любили, они могли

Жанр костюмной драмы как будто выходит из моды, но «Жанна Дюбарри», фильм открытия последнего Каннского фестиваля, на удивление традиционная костюмная драма: красивые люди в красивых одеждах стоически переносят удары судьбы, крепко держась за руки. Ни экшна – Великая французская революция, разыгравшаяся к финалу фильма, остается за кадром, – ни комикса, по крайней мере исторические вольности не бросаются в глаза. Впрочем, в центре внимания «Жанна» оказалась отнюдь не из-за верности жанру. Здесь впервые за годы сыграл большую роль Джонни Депп, которого «отменили» на голливудской родине после обвинений в домашнем насилии. Лишь в прошлом году актер отчасти восстановил доброе имя – суд признал его бывшую жену Эмбер Хёрд виновной в клевете. Конкретно для нашего рынка «Жанна» примечательна и тем, что это редкий сегодня пример международной копродукции с российским участием. Дистрибутор Russian World Vision и видеосервис Okko, которые вложились в производство и получили права на офлайн- и онлайн-прокат в России, соседствуют в титрах с Netflix.