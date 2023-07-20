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«Жанна Дюбарри»: они любили, они могли

В прокат вышла костюмная мелодрама с Джонни Деппом и российским участием
Николай Корнацкий , критик

Ее провожают с улыбкой и слезами умиления – как ребенка в первый класс. Но граф Дюбарри (Мельвиль Пупо из драмы Франсуа Озона «По воле божьей»), конечно, никакой не папа, а, скажем прямо, сутенер, который использует девушек, чтобы укрепить позиции при дворе. Еще бы ему не радоваться сегодня. Наконец он запрыгнул на верхнюю ступеньку карьерной лестницы – его подопечная отправляется в личные покои самого короля Людовика XV (Джонни Депп – звезда фильмов Тима Бертона и Джек Воробей из «Пиратов Карибского моря»). Дюбарри даже не представляет, насколько удачной окажется инвестиция. «Эскортница» Жанна (Майвенн – та самая синекожая оперная дива из «Пятого элемента»; она же здесь и режиссер) не просто станет фавориткой. Это будет история любви, про какие снимают кино.

Жанр костюмной драмы как будто выходит из моды, но «Жанна Дюбарри», фильм открытия последнего Каннского фестиваля, на удивление традиционная костюмная драма: красивые люди в красивых одеждах стоически переносят удары судьбы, крепко держась за руки. Ни экшна – Великая французская революция, разыгравшаяся к финалу фильма, остается за кадром, – ни комикса, по крайней мере исторические вольности не бросаются в глаза. Впрочем, в центре внимания «Жанна» оказалась отнюдь не из-за верности жанру. Здесь впервые за годы сыграл большую роль Джонни Депп, которого «отменили» на голливудской родине после обвинений в домашнем насилии. Лишь в прошлом году актер отчасти восстановил доброе имя – суд признал его бывшую жену Эмбер Хёрд виновной в клевете. Конкретно для нашего рынка «Жанна» примечательна и тем, что это редкий сегодня пример международной копродукции с российским участием. Дистрибутор Russian World Vision и видеосервис Okko, которые вложились в производство и получили права на офлайн- и онлайн-прокат в России, соседствуют в титрах с Netflix.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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