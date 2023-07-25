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Поправки на скорость

Госдума ищет свою нишу: теперь она может в закрытом режиме оперативно переработать любой законопроект
Павел Склянчук , руководитель Центра мониторинга правоприменения законодательства

Заканчивается весенняя сессия Госдумы: восьмой созыв отработал на треть. За последние полгода побит рекорд по продолжительности и количеству проведенных заседаний – сессия продлится 209 дней, будет проведено 56 пленарных заседаний.

Перед палатой поставили новые задачи. В прошлом созыве думскими комитетами велась работа по расчистке законодательных завалов, доставшихся депутатам по наследству и зачастую утративших свою актуальность. Сейчас депутаты переключились на спешное согласование с другими участниками правотворчества зависших инициатив, чтобы они не залеживались под сукном.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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