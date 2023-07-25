Поправки на скорость

Перед палатой поставили новые задачи. В прошлом созыве думскими комитетами велась работа по расчистке законодательных завалов, доставшихся депутатам по наследству и зачастую утративших свою актуальность. Сейчас депутаты переключились на спешное согласование с другими участниками правотворчества зависших инициатив, чтобы они не залеживались под сукном.