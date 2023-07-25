Поправки на скорость

Поправки на скоростьГосдума ищет свою нишу: теперь она может в закрытом режиме оперативно переработать любой законопроект
Заканчивается весенняя сессия Госдумы: восьмой созыв отработал на треть. За последние полгода побит рекорд по продолжительности и количеству проведенных заседаний – сессия продлится 209 дней, будет проведено 56 пленарных заседаний.
Перед палатой поставили новые задачи. В прошлом созыве думскими комитетами велась работа по расчистке законодательных завалов, доставшихся депутатам по наследству и зачастую утративших свою актуальность. Сейчас депутаты переключились на спешное согласование с другими участниками правотворчества зависших инициатив, чтобы они не залеживались под сукном.
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