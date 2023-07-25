Король важнее выборов

К политической борьбе в Таиланде неприменимы стереотипы и сценарии, характерные для множества других стран. «Движение вперед» – либеральная партия, опирающаяся на городскую молодежь. Это воспитанники социальных сетей, свободно владеющие английским и желающие превратить свою страну в нечто похожее на Южную Корею или Калифорнию. Таиланд – страна молодых, и «Движение вперед» на выборах получило ошеломляющие 38% голосов. Другая влиятельная оппозиционная партия – «Пхыа Таи» («Для Таиланда»), опирающаяся на бизнес, завоевала почти 29%. А консервативное движение, разделенное на три партии, в общей сложности смогло получить только 18%.