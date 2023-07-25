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Король важнее выборов

Вопреки успеху оппозиции Таиланд остается роялистским
Евгений Трифонов , политолог

Либеральная оппозиция Таиланда, добившись впечатляющих успехов на майских выборах в нижнюю палату парламента, не смогла прийти к власти. Формируемый военными сенат дважды отклонил кандидатуру лидера партии «Движение вперед» Пита Лимджароенрата на пост премьер-министра. А на прошлой неделе суд и вовсе лишил Лимджароенрата депутатского мандата. Впрочем, это не взорвало политическую стабильность в Таиланде. 24 июля в Бангкоке прошла демонстрация в поддержку оппозиции, но в ней приняли участие менее тысячи человек. Собравшиеся покричали «Сенаторы, уходите!» и мирно разошлись.

К политической борьбе в Таиланде неприменимы стереотипы и сценарии, характерные для множества других стран. «Движение вперед» – либеральная партия, опирающаяся на городскую молодежь. Это воспитанники социальных сетей, свободно владеющие английским и желающие превратить свою страну в нечто похожее на Южную Корею или Калифорнию. Таиланд – страна молодых, и «Движение вперед» на выборах получило ошеломляющие 38% голосов. Другая влиятельная оппозиционная партия – «Пхыа Таи» («Для Таиланда»), опирающаяся на бизнес, завоевала почти 29%. А консервативное движение, разделенное на три партии, в общей сложности смогло получить только 18%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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