Евросоюз освобождает пространство для маневра

Еврокомиссия (ЕК) 7 июля предложила странам ЕС скоординированный выход из Договора к Энергетической хартии (ДЭХ). Если Европейский совет утвердит решение ЕК, это откроет новые возможности для России и государств Азии в рамках формирования Большого евразийского энергетического пространства (см. «Ведомости» от 20 марта). Консолидация Евразии для борьбы с энергетической бедностью требует единых правил игры по формированию благоприятного инвестиционного климата для создания энергетической инфраструктуры. Но на сей счет в мировой энергетике лучше ДЭХ пока ничего не придумано.