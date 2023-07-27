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За гранью войны

Как 70 лет назад удалось остановить кровопролитие в Корее
Илья Дьячков , эксперт клуба «Валдай», доцент МГИМО МИД России

Пугающие заголовки «Корейский полуостров на грани войны!» нередко можно увидеть в прессе, когда ситуация в регионе обостряется. Реальность страшнее: Корея не на грани, а в состоянии войны уже много десятилетий. 70 лет назад корейская война завершилась не миром, а перемирием. Однако причина ошибки понятна: несмотря на все кризисы, Корейский полуостров не воспринимается как зона боевых действий. Как удалось достичь такой стабильной нестабильности – или нестабильной стабильности?

В последние годы о корейском перемирии вспоминают и без связи с его юбилеем. Часто встречаются рассуждения о «корейском варианте» урегулирования современных кризисов. Но представляется весьма спорной сама идея сравнивать сегодняшние события с тем, что произошло в совершенно другом регионе, в другую эпоху, в других исторических и политических условиях. Конфликтов за прошедшие 70 лет было немало в разных уголках планеты, но корейский сценарий по-прежнему уникален. Его авторы отшатнулись от пропасти, но Корея и ее соседи периодически слышат зов этой пропасти и сегодня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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