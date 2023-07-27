За гранью войны

За гранью войныКак 70 лет назад удалось остановить кровопролитие в Корее
Пугающие заголовки «Корейский полуостров на грани войны!» нередко можно увидеть в прессе, когда ситуация в регионе обостряется. Реальность страшнее: Корея не на грани, а в состоянии войны уже много десятилетий. 70 лет назад корейская война завершилась не миром, а перемирием. Однако причина ошибки понятна: несмотря на все кризисы, Корейский полуостров не воспринимается как зона боевых действий. Как удалось достичь такой стабильной нестабильности – или нестабильной стабильности?
В последние годы о корейском перемирии вспоминают и без связи с его юбилеем. Часто встречаются рассуждения о «корейском варианте» урегулирования современных кризисов. Но представляется весьма спорной сама идея сравнивать сегодняшние события с тем, что произошло в совершенно другом регионе, в другую эпоху, в других исторических и политических условиях. Конфликтов за прошедшие 70 лет было немало в разных уголках планеты, но корейский сценарий по-прежнему уникален. Его авторы отшатнулись от пропасти, но Корея и ее соседи периодически слышат зов этой пропасти и сегодня.