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Как накормить Африку

Продовольственную безопасность должны и могут обеспечить аграрии континента
Светлана Иванова , профессор кафедры мировой экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова, доктор экономических наук

Африка является наиболее неблагополучным в плане продовольственной безопасности регионом мира. 278 млн человек здесь страдают от хронического голода, это 20% населения континента. Концептуально, в рамках пока еще действующей модели однополярного мира глобального финансового капитализма, голод и недоедание в Африке – нерешаемая проблема, особенно с учетом кризисного, переходного периода мирового экономического порядка.

Фактор голода давно встроен в механизм управления большими массами населения. Речь может идти только о смягчении этого неоколониального явления. Как добиться хотя бы его смягчения?

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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