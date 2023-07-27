Как накормить Африку

Африка является наиболее неблагополучным в плане продовольственной безопасности регионом мира. 278 млн человек здесь страдают от хронического голода, это 20% населения континента. Концептуально, в рамках пока еще действующей модели однополярного мира глобального финансового капитализма, голод и недоедание в Африке – нерешаемая проблема, особенно с учетом кризисного, переходного периода мирового экономического порядка.