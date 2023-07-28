Газета
Мнения / Стиль жизни / Медиа / Культура Эксклюзивно по подписке

«Отвратительный и великолепный»: женщины Хельмута Ньютона

В прокат вышел документальный фильм о легендарном фэшн-фотографе
Роман Черкасов , критик

Фильм «Отвратительный и великолепный» только сейчас добрался до российских киноэкранов, но вышел еще три года назад – в год столетнего юбилея главного героя фильма Хельмута Ньютона (1920–2004). Знаменитый и очень скандальный фотограф во многом определил лицо современной фэшн-фотографии.

Картина собрана из архивных кадров и интервью с теми, кто знал фотографа лично и сотрудничал с ним, начиная с главного редактора американского Vogue Анны Винтур и заканчивая его моделями. Поначалу кажется, что немецкий режиссер Геро фон Бём (снимал документалки об Анри Матиссе, Петере Линдберге, Карле Лагерфельде) хочет создать творческий портрет Ньютона и разложить перед зрителем по полочкам его провокационную, отчасти вдохновленную сюрреализмом художественную манеру. Но вскоре становится ясно, что не это интересует автора: какие-то аспекты эстетики Ньютона фильм отмечает вскользь, а многих – например, широко известной увлеченности героя полароидными снимками – не касается вовсе.

Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных