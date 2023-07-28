«Отвратительный и великолепный»: женщины Хельмута Ньютона

Картина собрана из архивных кадров и интервью с теми, кто знал фотографа лично и сотрудничал с ним, начиная с главного редактора американского Vogue Анны Винтур и заканчивая его моделями. Поначалу кажется, что немецкий режиссер Геро фон Бём (снимал документалки об Анри Матиссе, Петере Линдберге, Карле Лагерфельде) хочет создать творческий портрет Ньютона и разложить перед зрителем по полочкам его провокационную, отчасти вдохновленную сюрреализмом художественную манеру. Но вскоре становится ясно, что не это интересует автора: какие-то аспекты эстетики Ньютона фильм отмечает вскользь, а многих – например, широко известной увлеченности героя полароидными снимками – не касается вовсе.