«Доверие»: мужское и женщина

«Доверие»: мужское и женщинаНа русском языке вышел роман Эрнана Диаса – победитель «Пулитцера-2023»
Проще всего «Доверие» описать через сравнение с «Гражданином Кейном» – классическим американским фильмом Орсона Уэллса. То же время действия – ревущие двадцатые, подхватившие Великую депрессию (1929–1933 гг.). Схожий вроде бы сюжет – и в той картине, и в этой книге показательная карьера одного крайне успешного бизнесмена итожит все грехи и все прорывы эпохи.
Даже прием сохранен – история излагается хором ненадежных рассказчиков. Четыре версии событий от четырех героев. Еще и в четырех разных жанрах: социально-психологический роман, парадная автобиография, исповедальные мемуары и, наконец, дневник. «Доверие» предлагает примерно тот же интерактив, что и «Игра в классики» Кортасара (еще один литературный сосед), пусть и в более демократичной форме. Книгу можно читать с любой части, и выбранный маршрут довольно сильно влияет на расстановку акцентов. Прямой путь, от первой страницы до последней, как ни странно, далеко не самый выигрышный.