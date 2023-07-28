Газета
Мнения / Стиль жизни / Медиа / Культура Эксклюзивно по подписке

«Доверие»: мужское и женщина

На русском языке вышел роман Эрнана Диаса – победитель «Пулитцера-2023»
Николай Корнацкий , критик

Проще всего «Доверие» описать через сравнение с «Гражданином Кейном» – классическим американским фильмом Орсона Уэллса. То же время действия – ревущие двадцатые, подхватившие Великую депрессию (1929–1933 гг.). Схожий вроде бы сюжет – и в той картине, и в этой книге показательная карьера одного крайне успешного бизнесмена итожит все грехи и все прорывы эпохи.

Даже прием сохранен – история излагается хором ненадежных рассказчиков. Четыре версии событий от четырех героев. Еще и в четырех разных жанрах: социально-психологический роман, парадная автобиография, исповедальные мемуары и, наконец, дневник. «Доверие» предлагает примерно тот же интерактив, что и «Игра в классики» Кортасара (еще один литературный сосед), пусть и в более демократичной форме. Книгу можно читать с любой части, и выбранный маршрут довольно сильно влияет на расстановку акцентов. Прямой путь, от первой страницы до последней, как ни странно, далеко не самый выигрышный.

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных