«Доверие»: мужское и женщина

Даже прием сохранен – история излагается хором ненадежных рассказчиков. Четыре версии событий от четырех героев. Еще и в четырех разных жанрах: социально-психологический роман, парадная автобиография, исповедальные мемуары и, наконец, дневник. «Доверие» предлагает примерно тот же интерактив, что и «Игра в классики» Кортасара (еще один литературный сосед), пусть и в более демократичной форме. Книгу можно читать с любой части, и выбранный маршрут довольно сильно влияет на расстановку акцентов. Прямой путь, от первой страницы до последней, как ни странно, далеко не самый выигрышный.