«Ашера»: станцевать Астарту

«Ашера»: станцевать АстартуЛидер «АукцЫона» Леонид Федоров представит москвичам кинобалет о ханаанских богах
Отметивший в этом году 60-летие лидер рок-группы «АукцЫон» Леонид Федоров продолжает искать новые пути в музыке и смежных искусствах. И не только с «АукцЫоном», душой и голосом которого он выступает свыше 30 лет. Прежде всего эти далеко идущие поиски воплощаются в многочисленных сольных альбомах и коллаборациях. 9 августа в московском кинотеатре «Октябрь» пройдет единственный показ и публичное обсуждение фильма-балета «Ашера», созданного Федоровым вместе с работающим в Гетеборге хореографом Анной Озерской.
В основе часовой киноленты – одноименный альбом, записанный Федоровым с израильским музыкантом Игорем Крутоголовым в 2020 г. в самоизоляции в Израиле. Это 10 жестких, с элементами трип-хопа и даже индастриала треков, основанных на поэме (или поэтическом цикле) израильского же культуролога, экскурсовода и поэта Михаила Короля «Песни срубленной Ашеры». Это слово, более привычное нам в огласовках «Астарта» и «Иштар», – имя ближневосточной языческой богини плодородия, культ которой, как легко можно себе представить, сопровождался обрядами и многолюдными церемониями, которые, следуя христианской традиции, без колебаний следует назвать оргиями.