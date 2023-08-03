«Ашера»: станцевать Астарту

В основе часовой киноленты – одноименный альбом, записанный Федоровым с израильским музыкантом Игорем Крутоголовым в 2020 г. в самоизоляции в Израиле. Это 10 жестких, с элементами трип-хопа и даже индастриала треков, основанных на поэме (или поэтическом цикле) израильского же культуролога, экскурсовода и поэта Михаила Короля «Песни срубленной Ашеры». Это слово, более привычное нам в огласовках «Астарта» и «Иштар», – имя ближневосточной языческой богини плодородия, культ которой, как легко можно себе представить, сопровождался обрядами и многолюдными церемониями, которые, следуя христианской традиции, без колебаний следует назвать оргиями.