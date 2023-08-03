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«Ашера»: станцевать Астарту

Лидер «АукцЫона» Леонид Федоров представит москвичам кинобалет о ханаанских богах
Михаил Визель , обозреватель

Отметивший в этом году 60-летие лидер рок-группы «АукцЫон» Леонид Федоров продолжает искать новые пути в музыке и смежных искусствах. И не только с «АукцЫоном», душой и голосом которого он выступает свыше 30 лет. Прежде всего эти далеко идущие поиски воплощаются в многочисленных сольных альбомах и коллаборациях. 9 августа в московском кинотеатре «Октябрь» пройдет единственный показ и публичное обсуждение фильма-балета «Ашера», созданного Федоровым вместе с работающим в Гетеборге хореографом Анной Озерской.

В основе часовой киноленты – одноименный альбом, записанный Федоровым с израильским музыкантом Игорем Крутоголовым в 2020 г. в самоизоляции в Израиле. Это 10 жестких, с элементами трип-хопа и даже индастриала треков, основанных на поэме (или поэтическом цикле) израильского же культуролога, экскурсовода и поэта Михаила Короля «Песни срубленной Ашеры». Это слово, более привычное нам в огласовках «Астарта» и «Иштар», – имя ближневосточной языческой богини плодородия, культ которой, как легко можно себе представить, сопровождался обрядами и многолюдными церемониями, которые, следуя христианской традиции, без колебаний следует назвать оргиями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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