«Последний дар»: чужой среди чужих

Пример Абдулразака Гурны доказывает, что Нобелевская премия, может быть, уже и не та, но все так же успешно зажигает звезды. Ее лауреатом британский писатель танзанийского происхождения стал в 2021 г. По официальной формулировке – за «бескомпромиссное и полное сострадания осмысление последствий колониализма и его влияния на судьбу беженцев на их пути между культурами и континентами». К тому моменту 73-летний Гурна, чьи книги попадали в шорт- и лонг-листы Букера, уже имел безусловный успех у критиков, однако не пользовался успехом у читателей и редко переводился на иностранные языки. Нобелевское лауреатство немедленно переменило ситуацию – его книги вышли на десятках языков, а тиражи выросли в разы.