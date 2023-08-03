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«Последний дар»: чужой среди чужих

Роман нобелевского лауреата Абдулразака Гурны напоминает: в поисках себя процесс важнее результата
Николай Корнацкий , критик

Аббас давным-давно закрыл на ключ пару скелетов в своем шкафу. И решил раскрыть свои тайны близким только в тот момент, когда почти потерял возможность говорить. На фоне сахарного диабета, который Аббас вовремя не заметил и запустил, с ним случилась серия инсультов. Он едва не умер, его тело частично парализовало, не сразу вернулась речь. И вот теперь, понемногу возвращая себя себе, Аббас попытался быть честным с женой и детьми. Наконец он готов поведать секрет, который угнетал его последние сорок лет.

Пример Абдулразака Гурны доказывает, что Нобелевская премия, может быть, уже и не та, но все так же успешно зажигает звезды. Ее лауреатом британский писатель танзанийского происхождения стал в 2021 г. По официальной формулировке – за «бескомпромиссное и полное сострадания осмысление последствий колониализма и его влияния на судьбу беженцев на их пути между культурами и континентами». К тому моменту 73-летний Гурна, чьи книги попадали в шорт- и лонг-листы Букера, уже имел безусловный успех у критиков, однако не пользовался успехом у читателей и редко переводился на иностранные языки. Нобелевское лауреатство немедленно переменило ситуацию – его книги вышли на десятках языков, а тиражи выросли в разы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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