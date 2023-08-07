Финансовое закулисье «Нафтогаза»Гарантированно снабжать газом население Украины некому
Госкомпания «Нафтогаз Украины» перестала быть «поставщиком последней надежды» для украинских потребителей. Такой гарантирующий поставщик нужен для непрерывного обеспечения потребителей газом в случае ликвидации или банкротства их действующего поставщика. Он обязан подавать потребителям газ до 60 суток, чтобы дать им возможность заключить договор с другим поставщиком. Соответствующими полномочиями «Нафтогаз» был наделен решением правительства Украины до 23 июля этого года, как сообщает компания, для продолжения такой деятельности у нее «отсутствуют основания и техническая возможность».
Пишут, что «Нафтогаз» как «поставщик последней надежды» за три года помог более чем 9 млн домохозяйств. Если считать, что в каждом домохозяйстве живут в среднем по трое, то речь о 27 млн человек. В июне аналитический центр «Украинский институт будущего» определил текущее население страны в 29 млн человек. То есть сейчас практически все население страны остается без гарантии газоснабжения в случае его нарушения.