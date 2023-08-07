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Финансовое закулисье «Нафтогаза»

Гарантированно снабжать газом население Украины некому
Андрей Конопляник , член научного совета РАН по системным исследованиям энергетики

Госкомпания «Нафтогаз Украины» перестала быть «поставщиком последней надежды» для украинских потребителей. Такой гарантирующий поставщик нужен для непрерывного обеспечения потребителей газом в случае ликвидации или банкротства их действующего поставщика. Он обязан подавать потребителям газ до 60 суток, чтобы дать им возможность заключить договор с другим поставщиком. Соответствующими полномочиями «Нафтогаз» был наделен решением правительства Украины до 23 июля этого года, как сообщает компания, для продолжения такой деятельности у нее «отсутствуют основания и техническая возможность».

Пишут, что «Нафтогаз» как «поставщик последней надежды» за три года помог более чем 9 млн домохозяйств. Если считать, что в каждом домохозяйстве живут в среднем по трое, то речь о 27 млн человек. В июне аналитический центр «Украинский институт будущего» определил текущее население страны в 29 млн человек. То есть сейчас практически все население страны остается без гарантии газоснабжения в случае его нарушения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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