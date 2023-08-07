Мир в обмен на деньги

Петро-младшего, депутата ассамблеи провинции Атлантико, поймали на том, что в 2022 г. он потратил в 10 раз больше, чем заработал. За решеткой оказалась и бывшая жена политика Дэй Васкес, ведавшая его финансами. По информации следствия, большие суммы Николас Петро получал от наркоторговцев. Он сам сообщил следствию, что деньги преступных группировок шли и на финансирование президентской кампании его отца.