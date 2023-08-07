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Мир в обмен на деньги

Президент, который хотел остановить нарковойну в Колумбии, возможно, оказался не безупречен
Евгений Трифонов , политолог

В Колумбии по подозрению в отмывании денег и незаконном обогащении арестован Николас Петро – сын действующего президента республики Густаво Петро. Это событие вызвало грандиозный скандал – по сути, поставлена под сомнение сама политическая основа правления нынешнего главы Колумбии. Густаво Петро, первый в истории Колумбии президент левых взглядов, занял свой пост 7 августа 2022 г. Всего через год его предвыборная программа начала рассыпаться.

Петро-младшего, депутата ассамблеи провинции Атлантико, поймали на том, что в 2022 г. он потратил в 10 раз больше, чем заработал. За решеткой оказалась и бывшая жена политика Дэй Васкес, ведавшая его финансами. По информации следствия, большие суммы Николас Петро получал от наркоторговцев. Он сам сообщил следствию, что деньги преступных группировок шли и на финансирование президентской кампании его отца.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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