Никуда не приводят мечты

Никуда не приводят мечтыСаммит по спасению Амазонии принял декларацию, которую некому финансировать
Саммит 8–9 августа в бразильском городе Белене президент принимающей страны Луис Инасиу Лула да Силва заранее называл главным событием года для всей Латинской Америки: «Впервые за 45 лет президенты стран Амазонии встретятся с расчетом на обсуждение общей политики». И действительно, восемь стран – членов Организации Договора о сотрудничестве в бассейне Амазонки (The Amazon Cooperation Treaty Organization, ACTO) приняли амбициозную программу спасения крупнейшего в мире тропического леса и помощи его обитателям – Беленскую декларацию. Представители Бразилии, Боливии, Колумбии, Эквадора, Гайаны, Перу, Суринама и Венесуэлы договорились препятствовать незаконной вырубке и стимулировать сохранение лесов, защищать коренных жителей, а также объединить усилия силовых структур для противодействия преступным группировкам, орудующим в Амазонии.
Амазония – это зеленое море площадью около 5,5 млн кв. км, 40 000 видов растений и 20% мировых запасов пресной воды. Но ежегодно площадь лесов здесь сокращается на 10 000–15 000 кв. км. Основные положения программы спасения уникального региона изложил сам Лула да Силва. Пообещав покончить с «вековым насилием, экономическим грабежом и опустошением природы», он заявил: «Амазония может быть такой, какой мы захотим: с более чистым воздухом, без наполненных ртутью и вырубленных лесов; Амазония с едой на столе, достойной работой и общественными услугами, доступными для всех; Амазония с более здоровыми детьми и коренными народами, которых уважают...» Бразильский лидер объявил, что новое, экологически безопасное развитие Амазонии сделает ее флагманом зеленой экономики Латинской Америки.