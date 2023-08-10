Никуда не приводят мечты

Амазония – это зеленое море площадью около 5,5 млн кв. км, 40 000 видов растений и 20% мировых запасов пресной воды. Но ежегодно площадь лесов здесь сокращается на 10 000–15 000 кв. км. Основные положения программы спасения уникального региона изложил сам Лула да Силва. Пообещав покончить с «вековым насилием, экономическим грабежом и опустошением природы», он заявил: «Амазония может быть такой, какой мы захотим: с более чистым воздухом, без наполненных ртутью и вырубленных лесов; Амазония с едой на столе, достойной работой и общественными услугами, доступными для всех; Амазония с более здоровыми детьми и коренными народами, которых уважают...» Бразильский лидер объявил, что новое, экологически безопасное развитие Амазонии сделает ее флагманом зеленой экономики Латинской Америки.