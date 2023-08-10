Газета
Мнения / Стиль жизни / Медиа / Культура Эксклюзивно по подписке

«Два, три, демон, приди!»: рукопожатные покойники

В прокат вышел австралийский фильм о том, как подростки вызывают призраков умерших
Роман Черкасов , критик

Подростки где-то раздобыли магический предмет – отрубленную, забальзамированную и покрытую гипсом человеческую руку, с помощью которой можно вызывать духов, – и теперь развлекаются. Доброволец должен пожать руку, сказать: «Демон, приди!» (в оригинале «Talk to me» – название фильма), и в его тело войдет рандомный дух из потустороннего мира. Остальные в это время будут смеяться и снимать происходящее на камеры телефонов. Главное – знать меру: сеанс должен длиться не дольше 90 секунд, иначе ситуация выйдет из-под контроля. Естественно, так и происходит.

За отсутствием продукции больших голливудских студий подсанкционный российский прокат сейчас забит самыми мусорными импортными хоррорами. Однако «Два, три, демон, приди!» – явление иного порядка. Спродюсированная Кристиной Сэйтон и Самантой Дженнингс (которые руководили созданием знаменитого арт-хоррора «Бабадук») картина была показана во внеконкурсных программах «Сандэнса» и Берлинского кинофестиваля. В американский прокат фильм выпустила независимая студия А24 (создатель «Все, везде и сразу», на ее счету много других инди-хитов). И вот уже две недели с момента премьеры он собирает недурную кассу (больше $20 млн) и восторженные отзывы критиков, которые называют его чуть ли не новым словом в жанре «возвышенного хоррора».

Вы видите 18% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных