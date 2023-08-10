«Два, три, демон, приди!»: рукопожатные покойники

«Два, три, демон, приди!»: рукопожатные покойникиВ прокат вышел австралийский фильм о том, как подростки вызывают призраков умерших
Подростки где-то раздобыли магический предмет – отрубленную, забальзамированную и покрытую гипсом человеческую руку, с помощью которой можно вызывать духов, – и теперь развлекаются. Доброволец должен пожать руку, сказать: «Демон, приди!» (в оригинале «Talk to me» – название фильма), и в его тело войдет рандомный дух из потустороннего мира. Остальные в это время будут смеяться и снимать происходящее на камеры телефонов. Главное – знать меру: сеанс должен длиться не дольше 90 секунд, иначе ситуация выйдет из-под контроля. Естественно, так и происходит.
За отсутствием продукции больших голливудских студий подсанкционный российский прокат сейчас забит самыми мусорными импортными хоррорами. Однако «Два, три, демон, приди!» – явление иного порядка. Спродюсированная Кристиной Сэйтон и Самантой Дженнингс (которые руководили созданием знаменитого арт-хоррора «Бабадук») картина была показана во внеконкурсных программах «Сандэнса» и Берлинского кинофестиваля. В американский прокат фильм выпустила независимая студия А24 (создатель «Все, везде и сразу», на ее счету много других инди-хитов). И вот уже две недели с момента премьеры он собирает недурную кассу (больше $20 млн) и восторженные отзывы критиков, которые называют его чуть ли не новым словом в жанре «возвышенного хоррора».