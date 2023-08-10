«Два, три, демон, приди!»: рукопожатные покойники

За отсутствием продукции больших голливудских студий подсанкционный российский прокат сейчас забит самыми мусорными импортными хоррорами. Однако «Два, три, демон, приди!» – явление иного порядка. Спродюсированная Кристиной Сэйтон и Самантой Дженнингс (которые руководили созданием знаменитого арт-хоррора «Бабадук») картина была показана во внеконкурсных программах «Сандэнса» и Берлинского кинофестиваля. В американский прокат фильм выпустила независимая студия А24 (создатель «Все, везде и сразу», на ее счету много других инди-хитов). И вот уже две недели с момента премьеры он собирает недурную кассу (больше $20 млн) и восторженные отзывы критиков, которые называют его чуть ли не новым словом в жанре «возвышенного хоррора».