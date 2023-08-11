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«Судьбы икон в Стране Советов»: деньги-иконы-деньги

Нон-фикшн Елены Осокиной – о попытке большевиков создать мировой бренд древнерусской иконописи
Николай Корнацкий , критик

Советская история полна парадоксов, и этот – один из самых показательных. Как ни удивительно, но не Российская империя, а именно атеистическое государство большевиков внесло решительный вклад в популяризацию древнерусских икон за рубежом. Впрочем, мотивы властей были далеки от чисто просветительских. Кампания по продвижению икон имела вполне конкретную рекламную цель – погромче заявить товар и найти покупателей.

Начатая в 1929 г. сталинская индустриализация остро нуждалась в валюте, которую добывали всеми возможными способами, в том числе – через массовую продажу культурных ценностей. Страна социалистической «нерыночной» экономики приняла активное участие в формировании мирового рынка иконописного искусства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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