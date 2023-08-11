«Судьбы икон в Стране Советов»: деньги-иконы-деньги

«Судьбы икон в Стране Советов»: деньги-иконы-деньгиНон-фикшн Елены Осокиной – о попытке большевиков создать мировой бренд древнерусской иконописи
Советская история полна парадоксов, и этот – один из самых показательных. Как ни удивительно, но не Российская империя, а именно атеистическое государство большевиков внесло решительный вклад в популяризацию древнерусских икон за рубежом. Впрочем, мотивы властей были далеки от чисто просветительских. Кампания по продвижению икон имела вполне конкретную рекламную цель – погромче заявить товар и найти покупателей.
Начатая в 1929 г. сталинская индустриализация остро нуждалась в валюте, которую добывали всеми возможными способами, в том числе – через массовую продажу культурных ценностей. Страна социалистической «нерыночной» экономики приняла активное участие в формировании мирового рынка иконописного искусства.
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