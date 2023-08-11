«Судьбы икон в Стране Советов»: деньги-иконы-деньги

Советская история полна парадоксов, и этот – один из самых показательных. Как ни удивительно, но не Российская империя, а именно атеистическое государство большевиков внесло решительный вклад в популяризацию древнерусских икон за рубежом. Впрочем, мотивы властей были далеки от чисто просветительских. Кампания по продвижению икон имела вполне конкретную рекламную цель – погромче заявить товар и найти покупателей.