Фальшивые цели и устаревшие правила

К тому же крупнейшие банки Италии и Испании показывают доходы, не сопоставимые с российскими коллегами. Так, суммарная чистая прибыль Intesa и UniCredit, двух крупнейших банков Италии, за I полугодие составила в пересчете около 715 млрд руб., а у Сбера за указанный период – 740 млрд руб. (за 7 первых месяцев этого года – уже 858 млрд руб.). И это при том, что размер активов Сбера в два раза меньше по сравнению с Intesa и в 1,7 раза меньше, чем у UniCredit.