После смерти – опубликовать: прощальная книга Лимонова

После смерти – опубликовать: прощальная книга ЛимоноваВ продажу поступила последняя книга поэта и писателя, подготовленная им при жизни
Лимонов-писатель и Лимонов-политик затирают Лимонова-поэта. Хотя свой первый и самый известный роман – «Это я – Эдичка» (1976) – он писал в Нью-Йорке как раз в статусе звезды поэтического андеграунда. Членом Союза писателей СССР Лимонов не стал, сам, как и масса непризнанных поэтов, перепечатывал на машинке свои сборники, но распространял за деньги – чем ярко выделялся на фоне менее оборотистых товарищей по самиздату.
Перейти на прозу заставила тяжелая эмигрантская доля – в капиталистической Америке стихи оказалось пристроить сложнее, чем при советской цензуре. Свою роль в становлении Лимонова-прозаика сыграла и фирменная зависть. В «Книге мертвых» (2000) он признается, что отчаялся тогда обставить Бродского и решил совсем забросить рифмоплетство. Но не забросил. Писал понемногу параллельно с романами, рассказами, статьями. А оказавшись в начале 2000-х в лефортовском изоляторе, музе уже не изменял (в 2001 г. Лимонов был задержан за хранение оружия, был приговорен к четырем годам колонии общего режима, но в 2003-м освобожден условно-досрочно).