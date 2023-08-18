После смерти – опубликовать: прощальная книга Лимонова

Перейти на прозу заставила тяжелая эмигрантская доля – в капиталистической Америке стихи оказалось пристроить сложнее, чем при советской цензуре. Свою роль в становлении Лимонова-прозаика сыграла и фирменная зависть. В «Книге мертвых» (2000) он признается, что отчаялся тогда обставить Бродского и решил совсем забросить рифмоплетство. Но не забросил. Писал понемногу параллельно с романами, рассказами, статьями. А оказавшись в начале 2000-х в лефортовском изоляторе, музе уже не изменял (в 2001 г. Лимонов был задержан за хранение оружия, был приговорен к четырем годам колонии общего режима, но в 2003-м освобожден условно-досрочно).