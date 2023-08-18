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После смерти – опубликовать: прощальная книга Лимонова

В продажу поступила последняя книга поэта и писателя, подготовленная им при жизни
Николай Корнацкий , критик

Лимонов-писатель и Лимонов-политик затирают Лимонова-поэта. Хотя свой первый и самый известный роман – «Это я – Эдичка» (1976) – он писал в Нью-Йорке как раз в статусе звезды поэтического андеграунда. Членом Союза писателей СССР Лимонов не стал, сам, как и масса непризнанных поэтов, перепечатывал на машинке свои сборники, но распространял за деньги – чем ярко выделялся на фоне менее оборотистых товарищей по самиздату.

Перейти на прозу заставила тяжелая эмигрантская доля – в капиталистической Америке стихи оказалось пристроить сложнее, чем при советской цензуре. Свою роль в становлении Лимонова-прозаика сыграла и фирменная зависть. В «Книге мертвых» (2000) он признается, что отчаялся тогда обставить Бродского и решил совсем забросить рифмоплетство. Но не забросил. Писал понемногу параллельно с романами, рассказами, статьями. А оказавшись в начале 2000-х в лефортовском изоляторе, музе уже не изменял (в 2001 г. Лимонов был задержан за хранение оружия, был приговорен к четырем годам колонии общего режима, но в 2003-м освобожден условно-досрочно).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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