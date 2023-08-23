Нельзя бесконечно бить своих

Россия на протяжении многих лет была экспортером капитала. И по сей день отток капитала – основная проблема экономики нашей страны, на которой стараются не акцентировать внимание. Одни говорят, что оттока капитала у нас теперь практически нет, а есть формирование неких подушек безопасности за границей. Другие считают, что отток капитала – это благо, поскольку позволяет нейтрализовать устойчивый приток валюты по счету текущих операций. Все это звучит здорово, но вопросы остаются. Например, почему текущее снижение курса рубля началось практически сразу после того, как нашим экспортерам разрешили оставлять за рубежом часть выручки? И если мы ставим основной своей задачей удержание инфляции и сглаживание курсовых колебаний, то почему бы не поработать с этой их возможной причиной?