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Нельзя бесконечно бить своих

Ответственность за проблемы экономики России следует разделить с теми, кто в них виноват
Владимир Кошелев , первый заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ, фракция ЛДПР

В повышении ключевой ставки ЦБ до 12% возмущает даже не сама эта мера, а тот факт, что она стала, по сути, единственной, принятой в ответ на нынешние вызовы. Всегда казалось, что при возникновении турбулентности на валютном рынке проблему нужно решать комплексно, в равной мере и справедливо распределяя «нагрузку» на всех игроков. В данном же случае за курс рубля и за пресловутое «удержание инфляции» предложено отдуваться нашей промышленности, экономике и нашим собственным гражданам. Нам как бы дают понять, что иных вариантов у нас нет. Позволю себе с этим не согласиться.

Россия на протяжении многих лет была экспортером капитала. И по сей день отток капитала – основная проблема экономики нашей страны, на которой стараются не акцентировать внимание. Одни говорят, что оттока капитала у нас теперь практически нет, а есть формирование неких подушек безопасности за границей. Другие считают, что отток капитала – это благо, поскольку позволяет нейтрализовать устойчивый приток валюты по счету текущих операций. Все это звучит здорово, но вопросы остаются. Например, почему текущее снижение курса рубля началось практически сразу после того, как нашим экспортерам разрешили оставлять за рубежом часть выручки? И если мы ставим основной своей задачей удержание инфляции и сглаживание курсовых колебаний, то почему бы не поработать с этой их возможной причиной?

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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