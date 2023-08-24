Заклятые друзья

Заклятые друзьяПакистан был одним из создателей современного Афганистана – о чем сейчас жалеет
В минувшее воскресенье, 20 августа, в результате теракта погибли 11 рабочих, занятых на строительстве военного объекта в регионе Вазиристан на границе с Афганистаном. Власти подозревают в организации нападения организацию «Техрик-и-Талибан Пакистан» (ТТП), связанную с запрещенным в РФ движением «Талибан».
Тремя неделями ранее в пакистанском городе Баджур на предвыборном митинге произошел взрыв, убивший 54 человека и покалечивший сотни. Ответственность взяла на себя организация «Исламское государство в провинции Хорасан» (ИСКП, «Вилаят Хорасан») – афгано-иранский филиал ИГ (признана в России террористической и запрещена), воюющий со всеми правительствами региона.
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