Заклятые друзья

Тремя неделями ранее в пакистанском городе Баджур на предвыборном митинге произошел взрыв, убивший 54 человека и покалечивший сотни. Ответственность взяла на себя организация «Исламское государство в провинции Хорасан» (ИСКП, «Вилаят Хорасан») – афгано-иранский филиал ИГ (признана в России террористической и запрещена), воюющий со всеми правительствами региона.