Заклятые друзья

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Пакистан был одним из создателей современного Афганистана – о чем сейчас жалеет
Евгений Трифонов , политолог

В минувшее воскресенье, 20 августа, в результате теракта погибли 11 рабочих, занятых на строительстве военного объекта в регионе Вазиристан на границе с Афганистаном. Власти подозревают в организации нападения организацию «Техрик-и-Талибан Пакистан» (ТТП), связанную с запрещенным в РФ движением «Талибан».

Тремя неделями ранее в пакистанском городе Баджур на предвыборном митинге произошел взрыв, убивший 54 человека и покалечивший сотни. Ответственность взяла на себя организация «Исламское государство в провинции Хорасан» (ИСКП, «Вилаят Хорасан») – афгано-иранский филиал ИГ (признана в России террористической и запрещена), воюющий со всеми правительствами региона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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