Хлеба хватит

В последние месяцы внимание экономистов было привлечено к зерновому рынку. Оно было связано с трудностями в реализации и последующим прекращением действия черноморской зерновой инициативы – зерновой сделки. Появились страхи, что цены вырастут, поскольку рынок лишится значительных объемов зерна – украинского, которое поставлялось по этому коридору, а также, возможно, части российского из-за усложнения условий судоходства в Азово-Черноморском бассейне.