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Хлеба хватит

Вопреки апокалиптическим прогнозам, рынок почти не заметил отмены зерновой сделки
Денис Терновский , ведущий научный сотрудник Института международной экономики и финансов ВАВТ Минэкономразвития России, доктор экономических наук

В последние месяцы внимание экономистов было привлечено к зерновому рынку. Оно было связано с трудностями в реализации и последующим прекращением действия черноморской зерновой инициативы – зерновой сделки. Появились страхи, что цены вырастут, поскольку рынок лишится значительных объемов зерна – украинского, которое поставлялось по этому коридору, а также, возможно, части российского из-за усложнения условий судоходства в Азово-Черноморском бассейне.

Несмотря на ряд «апокалиптических» прогнозов, реакция рынка на эти события оказалась достаточно сдержанной. Вероятно, его участники оптимистично оценили как перспективы возобновления сделки, так и возможности вывоза украинского зерна альтернативными маршрутами. Кроме того, сдержанной реакции рынка во многом способствовали фундаментальные показатели – высокие прогнозируемые объемы мирового производства пшеницы в текущем сезоне и соответствующие им международные торговые потоки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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