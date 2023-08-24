Хлеба хватит

Хлеба хватитВопреки апокалиптическим прогнозам, рынок почти не заметил отмены зерновой сделки
В последние месяцы внимание экономистов было привлечено к зерновому рынку. Оно было связано с трудностями в реализации и последующим прекращением действия черноморской зерновой инициативы – зерновой сделки. Появились страхи, что цены вырастут, поскольку рынок лишится значительных объемов зерна – украинского, которое поставлялось по этому коридору, а также, возможно, части российского из-за усложнения условий судоходства в Азово-Черноморском бассейне.
Несмотря на ряд «апокалиптических» прогнозов, реакция рынка на эти события оказалась достаточно сдержанной. Вероятно, его участники оптимистично оценили как перспективы возобновления сделки, так и возможности вывоза украинского зерна альтернативными маршрутами. Кроме того, сдержанной реакции рынка во многом способствовали фундаментальные показатели – высокие прогнозируемые объемы мирового производства пшеницы в текущем сезоне и соответствующие им международные торговые потоки.