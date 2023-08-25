«Посредники»: в мире ненужных людей

На следующее утро, передумав, Со-ян возвращается в церковь, но там разводят руками: никакой младенец этой ночью к ним не поступал. Девушка уже собралась звонить в полицию, но тут перед ней предстают похитители и объясняют, что намерения у них благие: ребенок должен как можно быстрее попасть в любящую семью, а не расти в приютских яслях с туманной перспективой усыновления. Передумав еще раз, Со-ян решает принять участие в авантюре, и все вместе они отправляются на разваливающемся микроавтобусе искать маленькому У-суну приемных родителей. За ними по следу едут полицейские, желающие поймать шайку с поличным. А потом еще и бандиты, у которых имеется свой интерес.