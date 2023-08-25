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«Посредники»: в мире ненужных людей

В прокат вышла комедийная мелодрама Хирокадзу Корээды – автора «Магазинных воришек»
Роман Черкасов , критик

Дождливой ночью девушка Со-ян (корейская певица и актриса Ли Джи-ын, снимавшаяся в сериале «Алое сердце») приносит трехмесячного младенца к церкви в Пусане, оставляет его рядом со специальным беби-боксом для подкидышей и грустно уходит прочь. Из автомобиля за этим наблюдают две женщины-полицейские (Пэ Ду-на, известная по фильмам «Облачный атлас» и «Сочувствие господину Месть», и Ли Джу-ен, снимавшаяся в сериале «Фея тяжелой атлетики»). Им известно, что при церкви действует преступная организация, которая похищает оставленных детей и из-под полы продает их семейным парам, желающим усыновить ребенка в обход бюрократических институтов. Сразу же показывают нам и саму преступную организацию, состоящую из двух недотеп: бывшего детдомовца Дон-су (Кан Дон-вон, известный по сиквелу «Поезда в Пусан») и его старшего товарища Сан-ена (звезда корейского кино Сон Кан-хо, более всего известный по главной роли в «Паразитах»).

На следующее утро, передумав, Со-ян возвращается в церковь, но там разводят руками: никакой младенец этой ночью к ним не поступал. Девушка уже собралась звонить в полицию, но тут перед ней предстают похитители и объясняют, что намерения у них благие: ребенок должен как можно быстрее попасть в любящую семью, а не расти в приютских яслях с туманной перспективой усыновления. Передумав еще раз, Со-ян решает принять участие в авантюре, и все вместе они отправляются на разваливающемся микроавтобусе искать маленькому У-суну приемных родителей. За ними по следу едут полицейские, желающие поймать шайку с поличным. А потом еще и бандиты, у которых имеется свой интерес.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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