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«Крутая перемена»: горе от ума

В онлайн-кинотеатре Start вышли первые эпизоды нового комедийного сериала с Никитой Ефремовым
Роман Черкасов , критик

В далеком 2002 году подающий надежды 11-классник Андрей (Иван Ивашов, снимавшийся в фильме «Капитан Волконогов бежал») обещал маме-учительнице, что, окончив вуз в Москве, вернется в родной Арзамас и тоже станет учителем литературы. 20 лет спустя у так и не вернувшегося из Москвы и не ставшего учителем Андрея (уже Никита Ефремов, известен по сериалам «Библиотекарь», «Нулевой пациент») прогорает очередной дурацкий стартап и теперь на нем висит долг в три миллиона.

Признай уже, что ты не бизнесмен, зато ты учитель от бога, говорит ему кредитор, а в прошлом однокурсник. Так что брось, мол, заниматься ерундой, отправляйся-ка на малую родину, работай там по специальности и с зарплаты постепенно будешь гасить долги, дружелюбно-приказным тоном наставляет он Андрея.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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