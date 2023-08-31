«Крутая перемена»: горе от ума

В далеком 2002 году подающий надежды 11-классник Андрей (Иван Ивашов, снимавшийся в фильме «Капитан Волконогов бежал») обещал маме-учительнице, что, окончив вуз в Москве, вернется в родной Арзамас и тоже станет учителем литературы. 20 лет спустя у так и не вернувшегося из Москвы и не ставшего учителем Андрея (уже Никита Ефремов, известен по сериалам «Библиотекарь», «Нулевой пациент») прогорает очередной дурацкий стартап и теперь на нем висит долг в три миллиона.