«Крутая перемена»: горе от ума

«Крутая перемена»: горе от умаВ онлайн-кинотеатре Start вышли первые эпизоды нового комедийного сериала с Никитой Ефремовым
В далеком 2002 году подающий надежды 11-классник Андрей (Иван Ивашов, снимавшийся в фильме «Капитан Волконогов бежал») обещал маме-учительнице, что, окончив вуз в Москве, вернется в родной Арзамас и тоже станет учителем литературы. 20 лет спустя у так и не вернувшегося из Москвы и не ставшего учителем Андрея (уже Никита Ефремов, известен по сериалам «Библиотекарь», «Нулевой пациент») прогорает очередной дурацкий стартап и теперь на нем висит долг в три миллиона.
Признай уже, что ты не бизнесмен, зато ты учитель от бога, говорит ему кредитор, а в прошлом однокурсник. Так что брось, мол, заниматься ерундой, отправляйся-ка на малую родину, работай там по специальности и с зарплаты постепенно будешь гасить долги, дружелюбно-приказным тоном наставляет он Андрея.