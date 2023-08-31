«Девочка Нина и похитители пианино»: детское кино в стиле ретро

«Девочка Нина и похитители пианино»: детское кино в стиле ретроВ прокат вышел комедийный детектив для школьников от продюсера Алексея Учителя
Есть дети, которые быстро увлекаются и быстро остывают. Девочка Нина (Ева Смирнова – это она требует от бабушки Шапокляк купить «пушистика» в «Чебурашке») – как раз из таких. Сегодня – черепаха, завтра – плавание, послезавтра – танцы, и все бросает на полпути. А вот к пианино Нина прикипела. Еще бы. Пианино это не простое, а волшебное – любого человека, даже 10-летнюю девочку, инструмент превращает в пианиста-виртуоза, способного менять своей музыкой окружающих. И, как волшебная палочка в мире «Гарри Поттера», пианино само выбрало себе хозяина – Нину.
Однако про пианино прознали нехорошие люди. Зловещий бизнесмен Родион (Алексей Филимонов из сериала «Вертинский» и арт-блокбастера «Кислород») отправляет своих подручных амбалов выкрасть волшебный артефакт, чтобы с его помощью изменить весь мир по своему образу и подобию. Рациональный и холодный, как Снежная королева, Родион хочет облагодетельствовать человечество – подарить жизнь без страхов и волнений. Всего-то и нужно – сыграть в прямом эфире на украденном пианино мелодию, которая всех-всех людей на планете лишит эмоций. К счастью для всех нас, в своем плане Родион не учел одного. Точнее, двух – Нину и ее лучшего друга, соседа Кирилла (Егор Николаенко – появлялся в сериале «Доктор» и триллере «Детектор»). Злодей, берегись.