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«Девочка Нина и похитители пианино»: детское кино в стиле ретро

В прокат вышел комедийный детектив для школьников от продюсера Алексея Учителя
Николай Корнацкий , критик

Есть дети, которые быстро увлекаются и быстро остывают. Девочка Нина (Ева Смирнова – это она требует от бабушки Шапокляк купить «пушистика» в «Чебурашке») – как раз из таких. Сегодня – черепаха, завтра – плавание, послезавтра – танцы, и все бросает на полпути. А вот к пианино Нина прикипела. Еще бы. Пианино это не простое, а волшебное – любого человека, даже 10-летнюю девочку, инструмент превращает в пианиста-виртуоза, способного менять своей музыкой окружающих. И, как волшебная палочка в мире «Гарри Поттера», пианино само выбрало себе хозяина – Нину.

Однако про пианино прознали нехорошие люди. Зловещий бизнесмен Родион (Алексей Филимонов из сериала «Вертинский» и арт-блокбастера «Кислород») отправляет своих подручных амбалов выкрасть волшебный артефакт, чтобы с его помощью изменить весь мир по своему образу и подобию. Рациональный и холодный, как Снежная королева, Родион хочет облагодетельствовать человечество – подарить жизнь без страхов и волнений. Всего-то и нужно – сыграть в прямом эфире на украденном пианино мелодию, которая всех-всех людей на планете лишит эмоций. К счастью для всех нас, в своем плане Родион не учел одного. Точнее, двух – Нину и ее лучшего друга, соседа Кирилла (Егор Николаенко – появлялся в сериале «Доктор» и триллере «Детектор»). Злодей, берегись.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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