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«Голда. Судный день»: Меир и сигареты

В прокат вышел фильм про легендарного израильского премьер-министра с Хелен Миррен в главной роли
Роман Черкасов , критик

Война Судного дня началась 6 октября 1973 г., когда коалиция арабских государств во главе с Сирией и Египтом атаковала Израиль. Накануне «Моссад» предупреждал премьер-министра Голду Меир (Хелен Миррен, известная главными ролями в фильмах «Повар, вор, его жена и ее любовник», «Королева», «Пряности и страсти») о готовящемся нападении, но она недооценила угрозу, и теперь ей расхлебывать последствия. Она и расхлебывает. Застигнутая врасплох израильская армия несет потери, в ставке главнокомандующего царят разногласия, и Голде приходится самой принимать важные решения, которые порой оказываются ошибочными.

Сразу после войны была создана следственная комиссия (комиссия Аграната), которая должна была выяснить, как так получилось, что Израиль оказался не готов к вторжению. Кино начинается с этого момента: г-жа премьер-министр сидит перед грозно-неулыбчивыми членами комиссии и рассказывает, какие решения принимала в те дни и почему. А все действие фильма представляет собой развернутый флешбэк, сотканный как бы из ее воспоминаний и ощущений – как высказанных, так и невысказанных. Знатоки, как водится, найдут к чему тут придраться, но в целом ход событий воспроизведен точно. Фильм последовательно излагает историческую фабулу, разбивая рассказ на главы: день первый, день второй и т. д. Показывает, какой позиции придерживался министр обороны Моше Даян (Рэми Хьюбергер – Иосиф Бау из «Списка Шиндлера»). Что ему возражал начальник генштаба Давид Элазар (Лиор Ашкенази, главная роль в фильме «Фокстрот»). Что говорил и делал будущий премьер-министр, а тогда командир бронетанковой дивизии Ариэль Шарон (Охад Кноллер, известный по фильму «Пузырь»).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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