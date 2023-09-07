«Голда. Судный день»: Меир и сигареты

Сразу после войны была создана следственная комиссия (комиссия Аграната), которая должна была выяснить, как так получилось, что Израиль оказался не готов к вторжению. Кино начинается с этого момента: г-жа премьер-министр сидит перед грозно-неулыбчивыми членами комиссии и рассказывает, какие решения принимала в те дни и почему. А все действие фильма представляет собой развернутый флешбэк, сотканный как бы из ее воспоминаний и ощущений – как высказанных, так и невысказанных. Знатоки, как водится, найдут к чему тут придраться, но в целом ход событий воспроизведен точно. Фильм последовательно излагает историческую фабулу, разбивая рассказ на главы: день первый, день второй и т. д. Показывает, какой позиции придерживался министр обороны Моше Даян (Рэми Хьюбергер – Иосиф Бау из «Списка Шиндлера»). Что ему возражал начальник генштаба Давид Элазар (Лиор Ашкенази, главная роль в фильме «Фокстрот»). Что говорил и делал будущий премьер-министр, а тогда командир бронетанковой дивизии Ариэль Шарон (Охад Кноллер, известный по фильму «Пузырь»).