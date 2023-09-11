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Тренажер для госслужащих

России нужна стратегия подготовки профессиональных кадров для органов власти
Григорий Добромелов , руководитель аналитического центра «Департамент государственного консалтинга»

Работа госслужащих, принимающих решения, чаще всего связана с колоссальным стрессом. Иногда приходится выбирать наименее вредные из худших решений, которые предлагают подчиненные. Cтресс и авралы в государственном аппарате в условиях мобилизационного управления стали абсолютной нормой.

Необходимость принятия адекватных и оперативных решений обусловила гиперконцентрацию полномочий внутри системы органов исполнительной власти. Эффективной она может быть, только когда сформулированы амбициозные стратегии и проекты, реализация которых жестко контролируется, а доминирующая управленческая вертикаль связывает несинхронизированные проекты и программы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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