Тренажер для госслужащих

Необходимость принятия адекватных и оперативных решений обусловила гиперконцентрацию полномочий внутри системы органов исполнительной власти. Эффективной она может быть, только когда сформулированы амбициозные стратегии и проекты, реализация которых жестко контролируется, а доминирующая управленческая вертикаль связывает несинхронизированные проекты и программы.