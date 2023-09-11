Тренажер для госслужащих

Тренажер для госслужащихРоссии нужна стратегия подготовки профессиональных кадров для органов власти
Работа госслужащих, принимающих решения, чаще всего связана с колоссальным стрессом. Иногда приходится выбирать наименее вредные из худших решений, которые предлагают подчиненные. Cтресс и авралы в государственном аппарате в условиях мобилизационного управления стали абсолютной нормой.
Необходимость принятия адекватных и оперативных решений обусловила гиперконцентрацию полномочий внутри системы органов исполнительной власти. Эффективной она может быть, только когда сформулированы амбициозные стратегии и проекты, реализация которых жестко контролируется, а доминирующая управленческая вертикаль связывает несинхронизированные проекты и программы.
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