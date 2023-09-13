Продать Родине

В 2022 г. значительно обострился дефицит активных поставщиков по 44-ФЗ. По данным Минфина, количество неразыгранных процедур, на которые не было подано ни одной заявки, увеличилось сразу на 17,3% – до рекордного объема в 1,17 трлн руб. Спрос на товары и услуги со стороны государства при этом не снижался. В 2020 г. объем рынка госзакупок в денежном выражении составлял 9,6 трлн руб., в 2021 г. – 10,6 трлн руб., а в 2022 г. он почти достиг планки в 11 трлн.