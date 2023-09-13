Продать Родине

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Реформа госзакупок стала примером эффективных действий правительства в условиях санкций
Максим Кузнецов , генеральный директор компании «Тендерплан»

Экономика России выдержала удар западных санкций. Как? Не только благодаря фундаментальной прочности, накопленной в прошлые годы. Экономические власти приняли ряд оперативных мер, уже доказавших свою эффективность. Примером может служить реформа системы госзакупок.

В 2022 г. значительно обострился дефицит активных поставщиков по 44-ФЗ. По данным Минфина, количество неразыгранных процедур, на которые не было подано ни одной заявки, увеличилось сразу на 17,3% – до рекордного объема в 1,17 трлн руб. Спрос на товары и услуги со стороны государства при этом не снижался. В 2020 г. объем рынка госзакупок в денежном выражении составлял 9,6 трлн руб., в 2021 г. – 10,6 трлн руб., а в 2022 г. он почти достиг планки в 11 трлн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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