«Киноспекуляции»: Квентин Тарантино объясняет кино

«Киноспекуляции»: Квентин Тарантино объясняет киноКультовый режиссер написал пристрастный учебник кино, где раскрыл свою формулу успеха
Кто читал роман «Однажды... в Голливуде» (2021), первую книгу Квентина Тарантино, которая основана на сценарии его же одноименного фильма 2019 г., тот помнит пространные рассуждения о кино Клиффа Бута (его сыграл Брэд Питт). Чтобы создать для читателя живой, полнокровный образ героя, авторы романов XIX века тратили десятки страниц на детство и семейную историю. Начинающий литератор Тарантино нашел эффектную замену для представления героя XX века – через описание киноманского опыта. По крайней мере, в послевоенной Америке, когда люди полжизни проводили в кинотеатрах, история киношных симпатий-антипатий отлично характеризует человека. Бывший солдат Бут, например, ненавидел позерство и фальшь – особенно в военном кино. Логично, что ему нравилась «Баллада о солдате» Григория Чухрая. И понятно, почему он невзлюбил Брюса Ли – тот, по крайней мере в версии Тарантино, был любитель покрасоваться.
«Киноспекуляции», вторая книга Тарантино (вышла в издательстве Individuum), притворяется пристрастной историей Нового Голливуда. Такое название закрепилось за периодом с конца 1960-х до начала 1980-х, когда американские режиссеры – Фрэнсис Форд Коппола, Мартин Скорсезе, Брайан де Пальма и прочая «молодая шпана», а ныне 80-летние классики кино – ненадолго захватили власть в голливудской индустрии и начали снимать европейское по духу авторское кино, которое еще и отлично собирало в прокате. Помимо них звездами эпохи стали настоящие европейцы, эмигранты, покорившие Голливуд, – чех Милош Форман («Пролетая над гнездом кукушки») и поляк Роман Полански («Ребенок Розмари»). Собственно, и фильм, и книга «Однажды... в Голливуде» были посвящены зарождению Нового Голливуда. «Киноспекуляции» подхватывают и завершают сюжет – рассказывают о расцвете и закате этой эпохи. Но то внешняя канва. Опробовав прием на персонаже Брэда Питта, Тарантино в той же манере написал автобиографию. Более того – откровенно раскрыл свою формулу успеха.