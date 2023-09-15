«Киноспекуляции»: Квентин Тарантино объясняет кино

Кто читал роман «Однажды... в Голливуде» (2021), первую книгу Квентина Тарантино, которая основана на сценарии его же одноименного фильма 2019 г., тот помнит пространные рассуждения о кино Клиффа Бута (его сыграл Брэд Питт). Чтобы создать для читателя живой, полнокровный образ героя, авторы романов XIX века тратили десятки страниц на детство и семейную историю. Начинающий литератор Тарантино нашел эффектную замену для представления героя XX века – через описание киноманского опыта. По крайней мере, в послевоенной Америке, когда люди полжизни проводили в кинотеатрах, история киношных симпатий-антипатий отлично характеризует человека. Бывший солдат Бут, например, ненавидел позерство и фальшь – особенно в военном кино. Логично, что ему нравилась «Баллада о солдате» Григория Чухрая. И понятно, почему он невзлюбил Брюса Ли – тот, по крайней мере в версии Тарантино, был любитель покрасоваться.