Юридически выверенная забота

Юридически выверенная заботаКакие есть альтернативы инициативе властей Забайкалья по приоритетному найму ветеранов
Массового увольнения участников специальной военной операции на Украине из рядов Вооруженных сил (ВС) не предвидится: в пятницу, 15 сентября, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что мобилизованных планируется отправить домой только после завершения боевых действий. Тем не менее власти уже давно предпринимают определенные шаги для содействия бывшим фронтовикам в возвращении к мирной жизни, в том числе способствуя реализации их права на труд.
Вскоре после начала мобилизации в Трудовой кодекс (ТК) была включена ст. 351.7, предусматривающая приостановление трудового договора с призванными или поступившими на службу по контракту работниками, а также с работниками, заключившими контракт о добровольном содействии в выполнении возложенных на ВС РФ задач. В декабре прошлого года эту статью дополнили нормой, которая закрепляет за указанными гражданами преимущественное право поступления на работу к тому же работодателю, если в период приостановления трудового договора они были уволены в связи с истечением его срока. А постановлением правительства РФ от 28 апреля 2023 г. было введено субсидирование трудоустройства участников военной спецоперации.