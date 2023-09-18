Юридически выверенная забота

Вскоре после начала мобилизации в Трудовой кодекс (ТК) была включена ст. 351.7, предусматривающая приостановление трудового договора с призванными или поступившими на службу по контракту работниками, а также с работниками, заключившими контракт о добровольном содействии в выполнении возложенных на ВС РФ задач. В декабре прошлого года эту статью дополнили нормой, которая закрепляет за указанными гражданами преимущественное право поступления на работу к тому же работодателю, если в период приостановления трудового договора они были уволены в связи с истечением его срока. А постановлением правительства РФ от 28 апреля 2023 г. было введено субсидирование трудоустройства участников военной спецоперации.