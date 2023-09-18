Газета
Мнения / Аналитика Эксклюзивно по подписке.
Акция -37%

Юридически выверенная забота

Какие есть альтернативы инициативе властей Забайкалья по приоритетному найму ветеранов
Павел Сутулин , журналист

Массового увольнения участников специальной военной операции на Украине из рядов Вооруженных сил (ВС) не предвидится: в пятницу, 15 сентября, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что мобилизованных планируется отправить домой только после завершения боевых действий. Тем не менее власти уже давно предпринимают определенные шаги для содействия бывшим фронтовикам в возвращении к мирной жизни, в том числе способствуя реализации их права на труд.

Вскоре после начала мобилизации в Трудовой кодекс (ТК) была включена ст. 351.7, предусматривающая приостановление трудового договора с призванными или поступившими на службу по контракту работниками, а также с работниками, заключившими контракт о добровольном содействии в выполнении возложенных на ВС РФ задач. В декабре прошлого года эту статью дополнили нормой, которая закрепляет за указанными гражданами преимущественное право поступления на работу к тому же работодателю, если в период приостановления трудового договора они были уволены в связи с истечением его срока. А постановлением правительства РФ от 28 апреля 2023 г. было введено субсидирование трудоустройства участников военной спецоперации.

Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Другие материалы в сюжете

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных