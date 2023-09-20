Ключевая ставка и экономический рост

Совет директоров ЦБ 15 сентября повысил ключевую ставку еще на 100 б. п. до 13%. Согласно базовому сценарию ЦБ, средняя ставка в текущем году составит 13–13,6%, в 2024 г. – 11,5–12,5% годовых. Многочисленные отклики на выступление председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной концентрируются в основном на связке инфляции, валютного регулирования и курса рубля. Но нужно также говорить о связке ключевой ставки и экономического роста.