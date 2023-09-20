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Ключевая ставка и экономический рост

Текущий уровень базисной ставки ЦБ является убийственным для кредитования реального сектора
Андрей Конопляник , член научного совета РАН по системным исследованиям энергетики

Совет директоров ЦБ 15 сентября повысил ключевую ставку еще на 100 б. п. до 13%. Согласно базовому сценарию ЦБ, средняя ставка в текущем году составит 13–13,6%, в 2024 г. – 11,5–12,5% годовых. Многочисленные отклики на выступление председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной концентрируются в основном на связке инфляции, валютного регулирования и курса рубля. Но нужно также говорить о связке ключевой ставки и экономического роста.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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