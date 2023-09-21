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Изменчивость законов о выборах «не баг, а фича»

Что нового в избирательном законодательстве в 2023 году и чего ждать в 2024 году
Олег Захаров , политтехнолог

Постоянные изменения отечественного избирательного законодательства стали притчей во языцех. И хотя одни считают их инструментом обеспечения преференций провластным кандидатам, а другие признаком нестабильности избирательного процесса, это объективная константа отечественных законов о выборах.

Политтехнологи сетуют, что без юристов невозможно разработать и запустить ни одну технологию. То шрифты надо покупать (никогда так не делали – и вот), чтобы не сняли за кражу интеллектуальной собственности, то привычные «иконостасы» кандидатов запрещают, не давая в одной листовке напечатать любимого губернатора и перспективных одномандатников вместе, то на посты в соцсетях и мессенджерах требуется лепить выходные данные.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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