Изменчивость законов о выборах «не баг, а фича»Что нового в избирательном законодательстве в 2023 году и чего ждать в 2024 году
Постоянные изменения отечественного избирательного законодательства стали притчей во языцех. И хотя одни считают их инструментом обеспечения преференций провластным кандидатам, а другие признаком нестабильности избирательного процесса, это объективная константа отечественных законов о выборах.
Политтехнологи сетуют, что без юристов невозможно разработать и запустить ни одну технологию. То шрифты надо покупать (никогда так не делали – и вот), чтобы не сняли за кражу интеллектуальной собственности, то привычные «иконостасы» кандидатов запрещают, не давая в одной листовке напечатать любимого губернатора и перспективных одномандатников вместе, то на посты в соцсетях и мессенджерах требуется лепить выходные данные.
Вы видите 5% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам