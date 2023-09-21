Изменчивость законов о выборах «не баг, а фича»

Политтехнологи сетуют, что без юристов невозможно разработать и запустить ни одну технологию. То шрифты надо покупать (никогда так не делали – и вот), чтобы не сняли за кражу интеллектуальной собственности, то привычные «иконостасы» кандидатов запрещают, не давая в одной листовке напечатать любимого губернатора и перспективных одномандатников вместе, то на посты в соцсетях и мессенджерах требуется лепить выходные данные.