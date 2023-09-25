Газета
Мнения / Аналитика Эксклюзивно по подписке.
Акция -37%

Сон стабильности

Лучше кризис после бурного развития, чем «сбалансированный рост»
Сергей Заверский , начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований, к. э. н.

На фоне подготовки нового бюджета и резких шагов со стороны Банка России часто уходит на второй план вопрос, который, напротив, должен стоять первым, – а каковы цели проведения как денежно-кредитной, так и бюджетной политик? Сейчас из обсуждений так или иначе проступает, что ключевая цель – это обеспечение стабильности, или «стабильного развития».

Ориентация на стабильность как подход в экономической политике не нова. Само по себе слово «стабильность» звучит довольно заманчиво, а потому и часто попадает в разного рода программные документы и в формулировки обоснований тех или иных решений. Однако здесь кроется и подвох. «Стабильность» означает постоянство, а «развитие» предполагает движение. Поэтому переход к развитию так или иначе предполагает выход системы из стабильного состояния.

Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных