Сон стабильности

Ориентация на стабильность как подход в экономической политике не нова. Само по себе слово «стабильность» звучит довольно заманчиво, а потому и часто попадает в разного рода программные документы и в формулировки обоснований тех или иных решений. Однако здесь кроется и подвох. «Стабильность» означает постоянство, а «развитие» предполагает движение. Поэтому переход к развитию так или иначе предполагает выход системы из стабильного состояния.