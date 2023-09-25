Сон стабильности

Сон стабильностиЛучше кризис после бурного развития, чем «сбалансированный рост»
На фоне подготовки нового бюджета и резких шагов со стороны Банка России часто уходит на второй план вопрос, который, напротив, должен стоять первым, – а каковы цели проведения как денежно-кредитной, так и бюджетной политик? Сейчас из обсуждений так или иначе проступает, что ключевая цель – это обеспечение стабильности, или «стабильного развития».
Ориентация на стабильность как подход в экономической политике не нова. Само по себе слово «стабильность» звучит довольно заманчиво, а потому и часто попадает в разного рода программные документы и в формулировки обоснований тех или иных решений. Однако здесь кроется и подвох. «Стабильность» означает постоянство, а «развитие» предполагает движение. Поэтому переход к развитию так или иначе предполагает выход системы из стабильного состояния.