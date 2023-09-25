«Хороший, плохой, злой»: неизвестный Борис Григорьев в Музее Фаберже

«Хороший, плохой, злой»: неизвестный Борис Григорьев в Музее ФабержеКак на основе разрозненных экспонатов можно собрать цельный портрет художника
В Музее Фаберже открылась ретроспективная выставка «Борис Григорьев: «Первый мастер на свете». Представленная экспозиция – впечатляющий пример того, как на основе разрозненных экспонатов можно собрать цельный портрет художника, из произведений которого, в свою очередь, складывается облик России начала ХХ в.
В картинах Бориса Григорьева ощутимо сквозит его характер, словно сотканный из противоречий и острых углов, которых художник и в творчестве не избегает, а подчеркивает, выстраивая именно на них образы и характеры. Маэстро фантасмагории, Григорьев долгое время оставался для широкой российской аудитории художником малоизвестным, знакомство с творчеством которого ограничивалось хрестоматийным портретом Мейерхольда 1916 г.
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