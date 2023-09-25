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«Хороший, плохой, злой»: неизвестный Борис Григорьев в Музее Фаберже

Как на основе разрозненных экспонатов можно собрать цельный портрет художника
Галина Столярова , критик

В Музее Фаберже открылась ретроспективная выставка «Борис Григорьев: «Первый мастер на свете». Представленная экспозиция – впечатляющий пример того, как на основе разрозненных экспонатов можно собрать цельный портрет художника, из произведений которого, в свою очередь, складывается облик России начала ХХ в.

В картинах Бориса Григорьева ощутимо сквозит его характер, словно сотканный из противоречий и острых углов, которых художник и в творчестве не избегает, а подчеркивает, выстраивая именно на них образы и характеры. Маэстро фантасмагории, Григорьев долгое время оставался для широкой российской аудитории художником малоизвестным, знакомство с творчеством которого ограничивалось хрестоматийным портретом Мейерхольда 1916 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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