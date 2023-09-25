«Хороший, плохой, злой»: неизвестный Борис Григорьев в Музее Фаберже

В картинах Бориса Григорьева ощутимо сквозит его характер, словно сотканный из противоречий и острых углов, которых художник и в творчестве не избегает, а подчеркивает, выстраивая именно на них образы и характеры. Маэстро фантасмагории, Григорьев долгое время оставался для широкой российской аудитории художником малоизвестным, знакомство с творчеством которого ограничивалось хрестоматийным портретом Мейерхольда 1916 г.