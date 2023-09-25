Закрыть дыру в границе

Закрыть дыру в границеДля стабильности рубля и устойчивости бюджетного правила альтернативы контролю движения капитала нет
Многочисленные исследования обнаруживают сильное негативное влияние волатильности валютного курса на экономический рост для развивающихся стран. Стабильность и предсказуемость валютного курса важна как для экспортеров, так и для внутренних производителей, поскольку они завязаны на импорт оборудования и промежуточных материалов. Существует мнение, что свободное курсообразование позволяет смягчить внешние шоки и тем самым облегчить адаптацию экономики к кризисным явлениям. Действительно, во время падения цен на нефть традиционно курс рубля снижался, поскольку сокращалось сальдо платежного баланса. Такой механизм позволял снизить потери экспортеров, а также наполнить бюджет. Казалось бы, очень удобно – плавающий курс в любом случае выступит демпфером и не даст экономике обвалиться. Но это слишком упрощенный подход, который, по сути, применим лишь к примитивным экономикам, состоящим фактически из одного сектора.
Если предположить наряду с сырьевым сектором существование хотя бы еще одного – обрабатывающего, то в случае падения цен на нефть эта вторая отрасль, что называется, на ровном месте испытывает изменение условий своей деятельности: сильное реальное ослабление валюты, рост экспортной выручки, повышение конкурентоспособности на мировом рынке. Правильной реакцией обрабатывающего сектора было бы наращивание производства и инвестиции. Однако, как только восстанавливается спрос на сырье и начинает укрепляться рубль, обрабатывающему сектору необходимо сворачивать свои планы, поскольку все его преимущества сходят на нет. Подобные изменения сопряжены с крайне высокими издержками для обрабатывающего сектора, и поэтому разумным для него остается в лучшем случае ничего не делать.