Закрыть дыру в границе

Многочисленные исследования обнаруживают сильное негативное влияние волатильности валютного курса на экономический рост для развивающихся стран. Стабильность и предсказуемость валютного курса важна как для экспортеров, так и для внутренних производителей, поскольку они завязаны на импорт оборудования и промежуточных материалов. Существует мнение, что свободное курсообразование позволяет смягчить внешние шоки и тем самым облегчить адаптацию экономики к кризисным явлениям. Действительно, во время падения цен на нефть традиционно курс рубля снижался, поскольку сокращалось сальдо платежного баланса. Такой механизм позволял снизить потери экспортеров, а также наполнить бюджет. Казалось бы, очень удобно – плавающий курс в любом случае выступит демпфером и не даст экономике обвалиться. Но это слишком упрощенный подход, который, по сути, применим лишь к примитивным экономикам, состоящим фактически из одного сектора.