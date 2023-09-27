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Степной фронт США

Казахстан становится главным инструментом американской политики в Центральной Азии
Айнур Курманов , политолог

В рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 19 сентября впервые в истории состоялся саммит лидеров стран Центральной Азии (ЦА) и США в формате С5 + 1. Председательствовал на встрече Джо Байден, и многие наблюдатели уже назвали данное мероприятие «возвращением США в регион».

Существенная часть повестки мероприятия была посвящена экономическим вопросам. Президент РК Касым-Жомарт Токаев объявил о закупке в США 240 локомотивов для национальной компании «Казахстан темир жолы», на что Citibank предоставит кредит в $900 млн. В своей речи на саммите, как пишет пресс-служба президента, Токаев уделил внимание «возможностям для американских компаний в таких сферах, как разработка важнейших полезных ископаемых, возобновляемые источники энергии, обрабатывающая промышленность и другие» в ЦА.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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