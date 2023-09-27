Степной фронт США

Степной фронт СШАКазахстан становится главным инструментом американской политики в Центральной Азии
В рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 19 сентября впервые в истории состоялся саммит лидеров стран Центральной Азии (ЦА) и США в формате С5 + 1. Председательствовал на встрече Джо Байден, и многие наблюдатели уже назвали данное мероприятие «возвращением США в регион».
Существенная часть повестки мероприятия была посвящена экономическим вопросам. Президент РК Касым-Жомарт Токаев объявил о закупке в США 240 локомотивов для национальной компании «Казахстан темир жолы», на что Citibank предоставит кредит в $900 млн. В своей речи на саммите, как пишет пресс-служба президента, Токаев уделил внимание «возможностям для американских компаний в таких сферах, как разработка важнейших полезных ископаемых, возобновляемые источники энергии, обрабатывающая промышленность и другие» в ЦА.