Степной фронт США

Существенная часть повестки мероприятия была посвящена экономическим вопросам. Президент РК Касым-Жомарт Токаев объявил о закупке в США 240 локомотивов для национальной компании «Казахстан темир жолы», на что Citibank предоставит кредит в $900 млн. В своей речи на саммите, как пишет пресс-служба президента, Токаев уделил внимание «возможностям для американских компаний в таких сферах, как разработка важнейших полезных ископаемых, возобновляемые источники энергии, обрабатывающая промышленность и другие» в ЦА.