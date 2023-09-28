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«Путешествие в Элевсин»: Пелевин и симуляции

В новом романе культовый писатель-затворник доказывает, что «Лолита» – это сиквел «Преступления и наказания»
Николай Корнацкий , критик

Пелевин давно уже не просто писатель. Человек-мем. Человек-индустрия. Последние лет двадцать – с тех пор как он полностью отказался от публичности и ушел в тень – Пелевин все меньше человек и все больше индустрия. Пока маленькая, но стабильная. Очередная книга выходит раз в год и строго в конце лета или осенью. Временной слот выбран безукоризненно с точки зрения маркетинга – общественная жизнь как раз перезапускается после летних отпусков, поэтому изголодавшаяся аудитория особенно алчет новых интеллектуальных впечатлений.

В любой индустрии удачная формула немедленно тиражируется эпигонами. Так и с Пелевиным, хотя его формулу – конспирология плюс буддизм плюс цинизм – никто другой успешно воспроизвести не смог. Но зачем перепоручать другим то, что можешь сделать сам? С тиражированием себя Пелевин отлично справился самостоятельно. «Путешествие в Элевсин» продолжает трилогию, начатую книгами «Transhumanism Inc.» (2021) и «KGBT+» (2022). Которая, в свою очередь, подхватывает мотивы его трилогии «Empire V» (2006), «Бэтман Аполло» (2013) и «iPhuck 10» (2017). И в обеих трилогиях писатель развивает находки своих первых и самых ярких романов – таких как «Чапаев и Пустота» (1996) и «Generation P» (1999). Пелевин уже давно – человек-сериал. Наш ответ Netflix. И логично, что «Кинопоиск» собирается экранизировать его последние книги.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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