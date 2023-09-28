«Путешествие в Элевсин»: Пелевин и симуляции

В любой индустрии удачная формула немедленно тиражируется эпигонами. Так и с Пелевиным, хотя его формулу – конспирология плюс буддизм плюс цинизм – никто другой успешно воспроизвести не смог. Но зачем перепоручать другим то, что можешь сделать сам? С тиражированием себя Пелевин отлично справился самостоятельно. «Путешествие в Элевсин» продолжает трилогию, начатую книгами «Transhumanism Inc.» (2021) и «KGBT+» (2022). Которая, в свою очередь, подхватывает мотивы его трилогии «Empire V» (2006), «Бэтман Аполло» (2013) и «iPhuck 10» (2017). И в обеих трилогиях писатель развивает находки своих первых и самых ярких романов – таких как «Чапаев и Пустота» (1996) и «Generation P» (1999). Пелевин уже давно – человек-сериал. Наш ответ Netflix. И логично, что «Кинопоиск» собирается экранизировать его последние книги.