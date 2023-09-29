«Великая ирония»: пределы контроля

«Великая ирония»: пределы контроляВ прокат выходит новый фильм Вуди Аллена – трагикомедия о любовном треугольнике, судьбе и случайности
В прокат выходит новый фильм Вуди Аллена – трагикомедия о любовном треугольнике, судьбе и случайности. Впервые снимая картину полностью с французскими актерами, режиссер выступает в привычном жанре меланхоличного анекдота – рассказанного на сей раз по-французски, но с хорошо знакомым нью-йоркским выговором.
Фанни (Лу де Лааж – жена главного героя в триллере «Черный ящик») шла по осенней парижской улице и случайно встретила Алена (Нильс Шнайдер, прославившийся в «Я убил свою маму» и «Воображаемой любви»), вместе с которым когда-то училась в лицее. В те годы оба были увлечены богемной романтикой: Фанни, как подобает молодой интеллектуалке, носила аскетичные водолазки, а тайно влюбленный в нее Ален оттачивал литературное мастерство в лицейской газете.