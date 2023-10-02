Не те же грабли

Не те же граблиДружественные страны не должны превратиться в новые налоговые гавани для российского бизнеса
Российские бизнес-группы привыкли использовать европейские компании для структурирования своего международного присутствия. Но фактическая заморозка налоговых соглашений с недружественными странами провела черту под этой эпохой.
Уход из прозападных юрисдикций плавно набирал силу последние 6–7 лет. Реагируя на изменившиеся условия, российский бизнес переориентировался на так называемые дружественные страны, расположенные преимущественно на Ближнем Востоке и в Азии. Потускнели в прошлом популярные Мальта и Кипр, а такие страны, как ОАЭ, Гонконг и Казахстан, в целом уже знакомые бизнесу, заиграли новыми красками. Местом регистрации компаний теперь выбирают также малоизвестные ранее Катар, Турцию, Китай, Малайзию, Армению, Узбекистан и даже экзотические Оман, Саудовскую Аравию и остров Маврикий.