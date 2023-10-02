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Не те же грабли

Дружественные страны не должны превратиться в новые налоговые гавани для российского бизнеса
Александр Токарев , партнер группы по оказанию услуг в области международного налогового планирования и реструктуризаций Kept

Российские бизнес-группы привыкли использовать европейские компании для структурирования своего международного присутствия. Но фактическая заморозка налоговых соглашений с недружественными странами провела черту под этой эпохой.

Уход из прозападных юрисдикций плавно набирал силу последние 6–7 лет. Реагируя на изменившиеся условия, российский бизнес переориентировался на так называемые дружественные страны, расположенные преимущественно на Ближнем Востоке и в Азии. Потускнели в прошлом популярные Мальта и Кипр, а такие страны, как ОАЭ, Гонконг и Казахстан, в целом уже знакомые бизнесу, заиграли новыми красками. Местом регистрации компаний теперь выбирают также малоизвестные ранее Катар, Турцию, Китай, Малайзию, Армению, Узбекистан и даже экзотические Оман, Саудовскую Аравию и остров Маврикий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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