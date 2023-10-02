Не те же грабли

Уход из прозападных юрисдикций плавно набирал силу последние 6–7 лет. Реагируя на изменившиеся условия, российский бизнес переориентировался на так называемые дружественные страны, расположенные преимущественно на Ближнем Востоке и в Азии. Потускнели в прошлом популярные Мальта и Кипр, а такие страны, как ОАЭ, Гонконг и Казахстан, в целом уже знакомые бизнесу, заиграли новыми красками. Местом регистрации компаний теперь выбирают также малоизвестные ранее Катар, Турцию, Китай, Малайзию, Армению, Узбекистан и даже экзотические Оман, Саудовскую Аравию и остров Маврикий.