«Дурные деньги»: котята против медведей

В январе 2021 г. произошло событие, за которым многие следили в режиме реального времени: акции сети магазинов видеоигр GameStop, падавшие на протяжении последних лет, резко пошли вверх и за две недели выросли более чем в 20 раз. Шорт-сквиз стал неприятным сюрпризом для нескольких крупных хедж-фондов, которые намеренно роняли курс акций GameStop, чтобы заработать на понижении, и теперь теряли огромные деньги. А стояли за всем этим простые пользователи Reddit: они начали дружно скупать акции и разгонять цену. Возглавлял атаку на фондовый рынок некий Кейт Гилл, известный в сетевых сообществах под никами Roaring Kitty (Ревущий котенок) и DeepFuckingValue (переведите это, пожалуйста, сами).