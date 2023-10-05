«Дурные деньги»: котята против медведей

«Дурные деньги»: котята против медведейВ прокат вышел фильм про то, как ребята с интернет-форума заставили Уолл-стрит понервничать
В январе 2021 г. произошло событие, за которым многие следили в режиме реального времени: акции сети магазинов видеоигр GameStop, падавшие на протяжении последних лет, резко пошли вверх и за две недели выросли более чем в 20 раз. Шорт-сквиз стал неприятным сюрпризом для нескольких крупных хедж-фондов, которые намеренно роняли курс акций GameStop, чтобы заработать на понижении, и теперь теряли огромные деньги. А стояли за всем этим простые пользователи Reddit: они начали дружно скупать акции и разгонять цену. Возглавлял атаку на фондовый рынок некий Кейт Гилл, известный в сетевых сообществах под никами Roaring Kitty (Ревущий котенок) и DeepFuckingValue (переведите это, пожалуйста, сами).
Маленькие люди, объединившись, смогли переиграть воротил с Уолл-стрит – история, конечно, достойная экранизации. Уже полгода спустя о ней вышла книга Бена Мезрича – писателя, в 2009 г. выпустившего нон-фикшн о Facebook, на основе которого Аарон Соркин сочинил сценарий для «Социальной сети». Права на новую книгу, кокетливо названную «Антисоциальная сеть», Голливуд приобрел еще до того, как Мезрич успел написать хоть слово, – в том же январе 2021 г.