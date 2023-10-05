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«Дурные деньги»: котята против медведей

В прокат вышел фильм про то, как ребята с интернет-форума заставили Уолл-стрит понервничать
Роман Черкасов , критик

В январе 2021 г. произошло событие, за которым многие следили в режиме реального времени: акции сети магазинов видеоигр GameStop, падавшие на протяжении последних лет, резко пошли вверх и за две недели выросли более чем в 20 раз. Шорт-сквиз стал неприятным сюрпризом для нескольких крупных хедж-фондов, которые намеренно роняли курс акций GameStop, чтобы заработать на понижении, и теперь теряли огромные деньги. А стояли за всем этим простые пользователи Reddit: они начали дружно скупать акции и разгонять цену. Возглавлял атаку на фондовый рынок некий Кейт Гилл, известный в сетевых сообществах под никами Roaring Kitty (Ревущий котенок) и DeepFuckingValue (переведите это, пожалуйста, сами).

Маленькие люди, объединившись, смогли переиграть воротил с Уолл-стрит – история, конечно, достойная экранизации. Уже полгода спустя о ней вышла книга Бена Мезрича – писателя, в 2009 г. выпустившего нон-фикшн о Facebook, на основе которого Аарон Соркин сочинил сценарий для «Социальной сети». Права на новую книгу, кокетливо названную «Антисоциальная сеть», Голливуд приобрел еще до того, как Мезрич успел написать хоть слово, – в том же январе 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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