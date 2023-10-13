«Каникулы»: пять дней после детства

«Каникулы» – российско-финская копродукция продюсеров Натальи Дрозд и Юсси Рантамяки, которые уже работали вместе на «Купе номер 6» (на счету хита Большой приз жюри Каннов и шорт-лист «Оскара», из «Купе» на «Каникулы» приехал и оператор, финн Яни-Петтери Пасси). А еще это один из последних фильмов, поддержанных престижным европейским фондом Eurimage – тот после февраля 2022 г. разорвал все отношения с российскими продюсерами. Наталья Дрозд, к слову, вообще одна из звезд фестиваля – в конкурсе участвовала еще одна ее картина, «Фрау» Любови Мульменко, которая тоже была среди претендентов на победу, в итоге его отметили двумя призами – за женскую роль (Лиза Янковская) и за сценарий той же Мульменко.