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«Каникулы»: пять дней после детства

Гран-при фестиваля «Маяк» в Геленджике получил фильм «Каникулы» дебютантки Анны Кузнецовой
Николай Корнацкий , критик

Как известно, в 2022 г. прежний каркас кинопроцесса рухнул. Российское кино почти перестали брать на международные фестивали, поставлен на стоп сочинский «Кинотавр» – главный законодатель киномоды внутри страны. Сейчас отстраивается новая несущая конструкция – через апгрейд уже существующих фестивалей и создание новых. Прошедший фестиваль актуального кино «Маяк» в Геленджике, организованный фондом «Кинопрайм», – как раз из новых. И члены жюри во главе с продюсером Игорем Толстуновым («Метро», «Медиатор») некоторую преемственность «Маяка» «Кинотавру» своим решением подчеркнули. Главный приз они присудили фильму «Каникулы» Анны Кузнецовой, дебютантке в полном метре, но ее короткометражку «Шесть Два Восемь» в 2018 г. наградили в Сочи.

«Каникулы» – российско-финская копродукция продюсеров Натальи Дрозд и Юсси Рантамяки, которые уже работали вместе на «Купе номер 6» (на счету хита Большой приз жюри Каннов и шорт-лист «Оскара», из «Купе» на «Каникулы» приехал и оператор, финн Яни-Петтери Пасси). А еще это один из последних фильмов, поддержанных престижным европейским фондом Eurimage – тот после февраля 2022 г. разорвал все отношения с российскими продюсерами. Наталья Дрозд, к слову, вообще одна из звезд фестиваля – в конкурсе участвовала еще одна ее картина, «Фрау» Любови Мульменко, которая тоже была среди претендентов на победу, в итоге его отметили двумя призами – за женскую роль (Лиза Янковская) и за сценарий той же Мульменко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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