«Каникулы»: пять дней после детства

«Каникулы»: пять дней после детстваГран-при фестиваля «Маяк» в Геленджике получил фильм «Каникулы» дебютантки Анны Кузнецовой
Как известно, в 2022 г. прежний каркас кинопроцесса рухнул. Российское кино почти перестали брать на международные фестивали, поставлен на стоп сочинский «Кинотавр» – главный законодатель киномоды внутри страны. Сейчас отстраивается новая несущая конструкция – через апгрейд уже существующих фестивалей и создание новых. Прошедший фестиваль актуального кино «Маяк» в Геленджике, организованный фондом «Кинопрайм», – как раз из новых. И члены жюри во главе с продюсером Игорем Толстуновым («Метро», «Медиатор») некоторую преемственность «Маяка» «Кинотавру» своим решением подчеркнули. Главный приз они присудили фильму «Каникулы» Анны Кузнецовой, дебютантке в полном метре, но ее короткометражку «Шесть Два Восемь» в 2018 г. наградили в Сочи.
«Каникулы» – российско-финская копродукция продюсеров Натальи Дрозд и Юсси Рантамяки, которые уже работали вместе на «Купе номер 6» (на счету хита Большой приз жюри Каннов и шорт-лист «Оскара», из «Купе» на «Каникулы» приехал и оператор, финн Яни-Петтери Пасси). А еще это один из последних фильмов, поддержанных престижным европейским фондом Eurimage – тот после февраля 2022 г. разорвал все отношения с российскими продюсерами. Наталья Дрозд, к слову, вообще одна из звезд фестиваля – в конкурсе участвовала еще одна ее картина, «Фрау» Любови Мульменко, которая тоже была среди претендентов на победу, в итоге его отметили двумя призами – за женскую роль (Лиза Янковская) и за сценарий той же Мульменко.