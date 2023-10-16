Пакистан отделяется от Афганистана

Пакистан отделяется от АфганистанаРешение Исламабада выдворить из страны беженцев приведет к катастрофе
Пакистан потребовал, чтобы до 1 ноября страну покинули все беженцы из Афганистана. Вернуться на родину придется примерно 1,7 млн человек. Многие из них обосновались в Пакистане еще в 1980-е гг., другие бежали после прихода в Афганистане к власти «Талибана» (запрещенная в РФ организация).
Недовольство между афганским и пакистанским правительствами нарастало давно. Главной проблемой двусторонних отношений стали связи афганского «Талибана» с пакистанской группировкой «Техрик-е Талибан Пакистан» (ТТП), уходящие корнями в прошлое столетие.
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