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Пакистан отделяется от Афганистана

Решение Исламабада выдворить из страны беженцев приведет к катастрофе
Евгений Трифонов , политолог

Пакистан потребовал, чтобы до 1 ноября страну покинули все беженцы из Афганистана. Вернуться на родину придется примерно 1,7 млн человек. Многие из них обосновались в Пакистане еще в 1980-е гг., другие бежали после прихода в Афганистане к власти «Талибана» (запрещенная в РФ организация).

Недовольство между афганским и пакистанским правительствами нарастало давно. Главной проблемой двусторонних отношений стали связи афганского «Талибана» с пакистанской группировкой «Техрик-е Талибан Пакистан» (ТТП), уходящие корнями в прошлое столетие.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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